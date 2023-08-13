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Минсельхоз: В России снизились цены на картофель, масло и соль

13 августа 2023, 16:15

Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk

В России значительно подешевели картофель, масло и соль. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Несмотря на то, что средняя стоимость обеда из картофельного пюре и мясных котлет достигла максимальной отметки в 254,54 рубля, сам картофель подешевел на четверть. По сравнению с прошлогодними показателями за начало августа, он стал дешевле на 23,5%.

Кроме того, снизились цены на сливочное и подсолнечное масло на 1,8% и 13,8% соответственно. А цена на соль уменьшилась на 0,2%.

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#картофель
#масло
#соль
#снижение
#цена
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Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября
11 августа 2023, 17:33

Фото: istock/MJ_Prototype

С 1 сентября аптеки при продаже некоторых препаратов будут обязаны предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта.
РИА Новости, ссылаясь на Росздравнадзор, пишет, что данная норма затронет льготные лекарства и те, что продают онлайн по рецепту.
 
Также новые правила будут распространятся на таблетки, которые подлежат предметно-количественному учёту.
 
«Согласно уточненной норме, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке требуется предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат», — подчеркивают в Росздравнадзоре.
Ранее сообщалось, что введение акциза на этанол неминуемо приведёт к росту цен в аптеках.

Введение акциза на этанол спровоцирует рост цен на спиртосодержащие препараты, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Министерство финансов РФ.

Также потребителей предупреждают, что из-за введение акциза может остановиться выпуск некоторых лекарственных препаратов из-за нерентабельного производства. Рост цен на лекарства может составить 70%.

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#лекарства
#рецепты
#аптеки
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Россиянам раскрыли, как правильно выбирать люстру
Строительный эксперт Васильев рекомендовал учитывать площадь помещения
11 августа 2023, 17:22

Фото: istockphoto.com/petrenkod

Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что при выборе люстры нужно учитывать охват площади освещения, а также высоту, размеры и подходящую под дизайн модель.
«Общую мощность для конкретного помещения можно рассчитать по следующей формуле: площадь помещения умножить на рекомендуемый показатель мощности. Если потолки выше трёх метров, то получившуюся мощность нужно умножить ещё как минимум на 1,5, так как высокие потолки «съедают» часть света», — пояснил в беседе с NEWS.ru Васильев.

Кроме этого, надо учесть и форму люстры, материал, из которого изготовлены плафоны, поскольку они также влияют на освещение.

Васильев отметил, что тёмные стены, потолок, их неровные поверхности хуже отражают свет.

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#освещение
#свет
#ремонт
#мебель
#рекомендации
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100 тыс подмосковных многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму
11 августа 2023, 17:09

Фото: Минсоцразвития МО

Более чем 100 тысячам многодетных семьям Подмосковья проактивно перечисли выплаты на школьную форму. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Свыше 100 тыс многодетных семей получили выплату на школьную форму – 3 тыс рублей. А многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тыс рублей на каждого школьника», – пояснила министр.
При этом выплату в увеличенном размере – 17 тыс 277 рублей – получили семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи. 
 
Болатаева напомнила, что в Подмосковье также поддерживают семьи с детьми-инвалидами. Им автоматически выплатили по 13 тыс рублей на школьника.
 
Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке

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#минсоцразвития мо
#многодетная семья
#выплаты
#школа
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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ФАС проверит, насколько обоснован рост цен на курицу и свинину
11 августа 2023, 09:33

Фото:istockphoto/Kondor83

Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста стоимости свинины и курицы у отечественных производителей.
Об этом сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса службы Анна Мирочиненко на заседании в Минсельхозе, пишет РБК.
 
ФАС обратилась к группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» с просьбой предоставить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также объяснить их повышение.
 
Торговые сети уведомляют поставщики о росте цен на мясо птицы и свинины до конца августа. Например, о росте цен на продукцию заявил мясоперерабатывающий комбинат «Ремит»: в июле там уже прошло повышение цен на 5-8%.
 
Производителей мясной продукции также не устраивает подорожание и нехватка сырья. Отраслевое объединение мясопереработчиков обратилось с просьбой обсудить на комиссии по таможенно-тарифному регулированию вопрос об установлении квоты на беспошлинный ввоз в страну  мяса птицы и свинины.

Ранее сообщалось, что за последние три года производство утиного мяса в стране выросло в 3,1 раза — с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022 году. Росту производства способствует запуск крупных птицефабрик. В итоге цена на утиное мясо снизилась, а спрос стал расти. Тем не менее потребление утки в стране остаётся достаточно низким— всего 50 грамм в год на человека. В Китае, например, этот показатель превышает 2 кг. Утку в России по-прежнему рассматривают как праздничный деликатес.

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Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
#фас
#мясо
#цены
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Глава Минстроя Файзуллин предупредил о подорожании стройматериалов и оборудования
10 августа 2023, 20:18

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Из-за повышения курса иностранной валюты цены на стройматериалы и оборудование будут расти.
Такой сценарий предрекает глава Минстроя Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
 
«Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование, то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования. Пока общая оценка не проведена. Мы в этом направлении работаем вместе с заказчиками и другими министерствами», — рассказал Ирек Файзуллин.
По словам министра, в строительной отрасли используется примерно 95% российских материалов. В вопросах цен на жилье глава Минстроя уверяют, что «серьёзных перекосов» не прогнозируется. Но изменение курса валют совершенно точно повлечёт за собой снижение спроса на недвижимость.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.

Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц). Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).

Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.

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#минстрой
#стройматериалы
#стройки
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Эксперт по рыболовству Савельев спрогнозировал рост цен на икру на 25% до конца года
10 августа 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/0

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что до конца года икра в России подорожает на 25%.
«До конца года икра в России подорожает на 25%. Уже сегодня эти расходы можно закладывать в свой бюджет», — отметил в беседе с NEWS.ru Савельев.

Для большей экономии он рекомендовал закупаться красной икрой заранее.

При этом, специалист добавил, что цена на различные виды рыбы в среднем вырастет на 10-15%.

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#цена
#икра
#расходы
#экономика
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Перечислены необходимые для школьников товары
Специалист Малташ назвала дневник, пенал и руки необходимыми товарами для школьников
10 августа 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/artisteer

Эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш заявила, что ученикам младших классов для учёбы необходимо приобрести пенал, дневник, ручки, а также простые карандаши, тетради, обложки и другие канцелярские принадлежности.
Для школьников средних классов надо купить, кроме вышеперечисленных позиций, циркуль, транспортир, а также орфографический и толковый словари.

«В старших классах канцтовары сводятся к минимуму: ручки, простые карандаши и текстовыделители, точилка, ластик, тетради, линейка, транспортир и циркуль, замазка, степлер и зажимы для бумаг», — дополнила в беседе с RT Малташ.

Для того, чтобы сэкономить на покупках, эксперт рекомендовала сравнивать цены канцтоваров, покупать во время распродаж, заранее составлять список необходимого, а также использовать предметы, оставшиеся у ребёнка с прошлого года.

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#эксперт
#цены
#школа
#школьник
#товары
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Российский рынок аудиокниг вырос впервые после начала СВО
10 августа 2023, 12:52

Фото:istockphoto/thomas-bethge

Российский рынок аудиокниг в период с апреля по июнь вырос впервые с начала СВО— на 33% до 920 млн рублей.
«КоммерсантЪ», ссылаясь на комментарий гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева, пишет, что тенденция объясняется активным увеличением потребления контента в рамках сервиса подписок. Доля сегмента аудио показала рост во втором квартале на треть и достигла 44%.
 
Доход «Литрес» вырос на 56% от продаж аудиокниг, а в подписке — на 124%. Одной из причин роста показателей называют расширение ассортимента аудиокниг.

Ранее сообщалось, что спрос на религиозную литературу вырос в первом полугодии 2023 года на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», рост читательского интереса к религиозной литературе зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на такую литературу только падал.

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#книги
#продажа
#магазины
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В Москве средняя цена вторичного жилья выросла на 2 млн рублей за месяц
10 августа 2023, 12:42

Фото:istockphoto/MIND_AND_I

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей.
Такие данные приводит «Авито Недвижимость». С результатами исследования ознакомились «Известия».
Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц).
 
Рост цен наблюдается в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, (+2%).
 
Но в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года остались на прежнем уровне. Спрос на квартиры за месяц продемонстрировал рост на 12%, а объем предложения стал меньше на 2%.
 
«В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за 1 кв. м выглядит оправданным и логичным. Однако на рынке пока продолжают сохраняться квартиры с выгодными ценами», —сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.
После того как Центробанк поднял ключевую ставку, банки начали ухудшать условия по ипотеке. Накануне Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%. Эксперты говорят, что аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека. Так, например, арендовать квартиру в Москве можно за 50 тысяч рублей, а за ипотеку в новостройке придётся платить 68 тысяч, на вторичном жилье — около 110 тысяч рублей. Член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Радио 1», как рассчитать выгодный вариант.

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#квартира
#жильё
#ипотека
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