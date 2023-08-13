Минсельхоз: В России снизились цены на картофель, масло и соль

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В России значительно подешевели картофель, масло и соль. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Кроме того, снизились цены на сливочное и подсолнечное масло на 1,8% и 13,8% соответственно. А цена на соль уменьшилась на 0,2%.
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