Минздрав РФ поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

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Министерство здравоохранения поддержало предложение Минфина, которое подразумевает увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей.
«Ведомости», со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова, пишут, что увеличение акцизов на табак и рост цен снизят потребление табака, а также вырастут поступления в бюджет.
21 июля Государственная дума приняла закон, который индексирует тарифы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.
Ранее сообщалось, что согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год сократились продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.
Так, продажи сигарет упали на 31%, электронного нагревателя табака и стиков – на 1%, вейпов – на 16%. Цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.
Счетная палата информировала о провале плана по снижению потребления табака и алкоголя в стране
В 2022 году в России не получилось уменьшить продажи сигарет и алкоголя, сообщает РБК. По плану показатель продажи сигарет не должен был превышать 1,25 тысяч штук на душу населения в год, но на деле он оказался равен 1,41 тысяч. План по алкоголю составлял 6,22 литра этанола, но реальный показатель достиг 6,45 литра.
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«В связи с этим Минздравом РФ поддержан предложенный Минфином РФ подход, согласно которому предполагается внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», – сообщил Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год сократились продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.
Так, продажи сигарет упали на 31%, электронного нагревателя табака и стиков – на 1%, вейпов – на 16%. Цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.
Счетная палата информировала о провале плана по снижению потребления табака и алкоголя в стране
В 2022 году в России не получилось уменьшить продажи сигарет и алкоголя, сообщает РБК. По плану показатель продажи сигарет не должен был превышать 1,25 тысяч штук на душу населения в год, но на деле он оказался равен 1,41 тысяч. План по алкоголю составлял 6,22 литра этанола, но реальный показатель достиг 6,45 литра.
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Мария Фирсова