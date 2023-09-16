Минздрав заметил снижение интереса россиян к суррогатному алкоголю

Фото: IStock/Igor Dudchak
Россияне стали реже пить нелегальный алкоголь. Об этом РИА Новости заявили в Центральном НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава.
Отмечается, что с 2019 по 2022 год процент потребления суррогатного алкоголя среди россиян снизился с 33 до 25,3. Также снижается расчётное потребление крепких алкогольных напитков — с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литов в 2021 году и 4,9 литров в 2022 году.
При этом, отмечают специалисты, розничные продажи крепких напитков наоборот выросли. Так, в 2021 году было продано 2,91 литра такой продукции, а в 2022 — 3,08 литра.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в России удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Так, потребление алкоголя в РФ на душу населения сократилось в прошлом году почти на 5% в сравнении с 2019 годом.
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При этом, отмечают специалисты, розничные продажи крепких напитков наоборот выросли. Так, в 2021 году было продано 2,91 литра такой продукции, а в 2022 — 3,08 литра.
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Екатерина Шмакова