«Мираторг» готов выпускать до 200 тонн лазаньи в месяц

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Компания «Мираторг» готова выпускать порядка 200 тонн лазаньи за месяц, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За час автоматизированная линия производит до 5 тыс. порций лазаньи. На подмосковном заводе оборудован отдельный цех, оснащенный мощной автоматизированной производственной линией. Технологи обновили классический рецепт, а при приготовлении используют мясо собственного производства, которое поступает с ферм агрохолдинга не замороженным, а охлажденным», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредседателя Правительства региона Георгий Филимонов.
Для приготовления продукции все процессы выполняет техника: всё происходит в автоматическом режиме.
Сотрудники предприятия не касаются даже упаковки готовой продукции, они получают уже готовую упаковку.
Продукт доступен для покупки на прилавках магазинов.
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