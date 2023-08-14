Мировые цены на кофе будут расти

Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали. Экономист Никита Кричевский объяснил «Радио 1», почему прогнозы отличаются от реальности, и к чему готовиться россиянам.