Мировые цены на кофе будут расти

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Засуха в конце 2023 года, возможно, приведёт к снижению урожая кофе в Индонезии, которая является четвертым по величине кофейным производителем.
Данный фактор спровоцирует рост мировых цен на сорт робуста, который отличается более насыщенным и горьким вкусом, чем арабика, пишет Reuters.
Будущее снижение урожайности в Индонезии продолжит тенденцию прошлых трёх лет, когда в стране выпадали обильные осадки из-за усиления влияния природного феномена Ла-Нинья (снижает температуру поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана).
Дожди в этом году вызвали снижение производства кофе в Индонезии до минимума почти за 10 лет. На этом фоне выросли и мировые цены на кофе (более чем на 40%). Засуха может сохраниться и в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла.
В крупных торговых сетях подтвердили, что уже получили уведомления о повышении цен на майонез в среднем на 10% от таких крупных производителей, как ГК («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).
Также, кроме майонеза, из-за роста цен на масло и яйца подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.
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Будущее снижение урожайности в Индонезии продолжит тенденцию прошлых трёх лет, когда в стране выпадали обильные осадки из-за усиления влияния природного феномена Ла-Нинья (снижает температуру поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана).
Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла.
В крупных торговых сетях подтвердили, что уже получили уведомления о повышении цен на майонез в среднем на 10% от таких крупных производителей, как ГК («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).
Также, кроме майонеза, из-за роста цен на масло и яйца подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.
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Мария Фирсова