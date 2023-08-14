Мировые цены на рис могут установить новый рекорд

Фото: istockphoto/piotr_malczyk
Причиной роста цен станут наводнения в Китае, из-за которых затопленными оказались основные сельскохозяйственные регионы страны.
CNBC сообщает, что северо-восточный китайский регион пострадал из-за тайфуна «Доксури». Три провинции, на которые приходится 23% производства риса, оказались затоплены: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян. Таким образом урожайность зерновых снизится в течение года. Но говорить о точном масштабе ущерба пока не получится: после «Доксури» КНР ждёт наводнение из-за тайфуна «Ханун».
Сокращение производства приведёт к тому, что стоимость зерна в Китае поднимется. В случае, если собственные урожаи будут недостаточными, Китаю придётся импортировать рис, что приведёт ещё к большему росту цен в мире. Стоимость зерна выросла до максимума почти за 15 лет. К примеру, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну. Это рекорд с октября 2008 года. За последний год его стоимость выросла почти на 50%.
Стоимость риса растет на фоне запрета индийских властей на вывоз зерна всех сортов кроме басмати. Эмбарго касается примерно 80% поставок. Вместе с этим в других азиатских странах сокращают выделенные под рис площади из-за засухи. Фермеров поощряют, если они экономнее расходуют воду— сажают меньше урожая или переходят на выращивание культур, не требующих обильного полива.
Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. Об этом 14 августа пишет газета «Коммерсантъ».
Читайте также:
Любимый продукт россиян станет дороже
Россиянам предложили пить цикорий вместо дорожающего кофе
ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных
Сокращение производства приведёт к тому, что стоимость зерна в Китае поднимется. В случае, если собственные урожаи будут недостаточными, Китаю придётся импортировать рис, что приведёт ещё к большему росту цен в мире. Стоимость зерна выросла до максимума почти за 15 лет. К примеру, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну. Это рекорд с октября 2008 года. За последний год его стоимость выросла почти на 50%.
Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов — яиц и масла. Об этом 14 августа пишет газета «Коммерсантъ».
Читайте также:
Любимый продукт россиян станет дороже
Россиянам предложили пить цикорий вместо дорожающего кофе
ФАС и Генпрокуратура проведут проверку цен на корм для домашних животных
Мария Фирсова