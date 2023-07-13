Миру грозит дефицит концентрата апельсинового сока

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Миру грозит дефицит и удорожание концентрата апельсинового сока, который необходим для изготовления напитка. Это связано с низким уровнем урожая в Бразилии.
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии (VdF) Клауса Хайтлингера.
С похожими проблемами столкнулись и другие мировые поставщики. Например, в США ураганы и распространение болезней растений, которые связанны с озеленением цитрусовых, привели к снижению урожайности. Неблагоприятные погодные условия вызвали кризис в соседней Мексике и в Испании.
За год стоимость фунта (453 г) замороженного концентрата апельсинового сока выросла почти на треть — с 2,02 до 2,73 доллара. Для сравнения: в начале 2022 года фунт концентрата стоил 1,42 доллара.
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С похожими проблемами столкнулись и другие мировые поставщики. Например, в США ураганы и распространение болезней растений, которые связанны с озеленением цитрусовых, привели к снижению урожайности. Неблагоприятные погодные условия вызвали кризис в соседней Мексике и в Испании.
«Мы находимся в самой сложной ситуации более чем за 50 лет», —прокомментировал ситуацию Хайтлингер.Читайте также:
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Мария Фирсова