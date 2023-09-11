Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по объёмам продаж алкоголя в России

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«В 2022 году в лицензированной рознице было продано 103,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а в 2023-м — 107,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%. Эти цифры иллюстрируют устойчивый тренд последних лет по «обелению» рынка», — приводит RT сообщение экспертов.
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