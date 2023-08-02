Москвичей предупредили о значительном росте количества ос

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Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявил, что по прогнозам синоптиков август в Москве будет жарким, и, соответственно, рост популяции ос будет значительным.
Он предупредил, что горожанам следует быть внимательными и осторожными в связи с этим.
Кроме того, на численность насекомых оказывает влияние и тот факт, что в августе начинается сезон арбузов, дынь, других ягод и фруктов в больших количествах, из-за чего у ос начинает резко увеличиваться приплод. Насекомые могут даже залетать в квартиры в поисках лакомства. Поэтому, по словам эксперта, фрукты и ягоды лучше хранить в закрытом месте, а перед употребление внимательно осматривать.
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«Август в 2023 году, по прогнозам синоптиков, будет жарким, так что количество ос, вероятно, будет значительным. Но нашествием это назвать нельзя, это всё-таки скорее сезонное явление. Также вырастет популяция шершней, однако их в столице значительно меньше», — приводит «Москва 24» слова Бурмистрова.
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Мелисса Тимофеева