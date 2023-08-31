Москвичи стали чаще есть икру

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В первом полугодии нынешнего года спрос на чёрную икру в Москве и Подмосковье вырос на 11% в сравнении с аналогичном периодом 2022 года.
Такие данные приводит РБК, ссылаясь на данные «Чек Индекс». В денежном эквиваленте продажи увеличились на 19%. В среднем чек на продукцию в столице вырос на 8%, достигнув 8,2 тысячи рублей.
Обратная тенденция зафиксирована в российских регионах. Количество покупок черной икры в России впервые за 6 месяцев 2023 года упало на 5%. А затраты потребителей выросли— в денежном выражении продажи прибавили 2%. Средний чек за одну покупку вырос на 7%, достигнув 2,4 тысяч рублей.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объяснил снижение спроса в регионах отсутствием реальных располагаемых доходов россиян.
Группа населения, на которую рассчитано производство деликатеса, продолжает закупать икру в большом объеме. Средний класс, для которого покупка икры всё-таки редкость, сократил спрос из-за нестабильной экономической ситуации.
Но интерес к продукту сохранился. Об этом говорят высокие продажи заменителей икры, которые сделаны из желатина, водорослей и рыбьего жира.
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Обратная тенденция зафиксирована в российских регионах. Количество покупок черной икры в России впервые за 6 месяцев 2023 года упало на 5%. А затраты потребителей выросли— в денежном выражении продажи прибавили 2%. Средний чек за одну покупку вырос на 7%, достигнув 2,4 тысяч рублей.
Группа населения, на которую рассчитано производство деликатеса, продолжает закупать икру в большом объеме. Средний класс, для которого покупка икры всё-таки редкость, сократил спрос из-за нестабильной экономической ситуации.
Но интерес к продукту сохранился. Об этом говорят высокие продажи заменителей икры, которые сделаны из желатина, водорослей и рыбьего жира.
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Мария Фирсова