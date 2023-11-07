МТС отменила плату за раздачу интернета со смартфонов

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Телекоммуникационная компания МТС отменила плату за раздачу трафика с мобильных устройств. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оператора.
«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», – сказано в сообщении МТС.С какой даты оплачивать раздачу мобильного интернета больше не нужно, МТС не назвал. Оператор объяснил это тем, что на реализацию изменений потребует время.
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