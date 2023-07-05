Муниципальное жильё в Подмосковье теперь можно приватизировать онлайн

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Приватизировать муниципальное жильё жителям Московской области теперь можно онлайн. Для этого нужно лишь подать электронное заявление на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
После подачи онлайн-заявления и получения положительного решения договор о приватизации будет автоматически зарегистрирован в Росреестре. Затем выписка из ЕГРН с новыми данными поступит в личный кабинет заявителя на подмосковном портале госуслуг.
Приватизация – это бесплатная передача муниципального имущества в личную собственность. Каждый совершеннолетний житель может воспользоваться этой процедурой один раз. Услуга предоставляется бесплатно.
Заполнить онлайн-заявку на приватизацию жилых помещений муниципального фонда можно на региональном портале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ – «Операции с недвижимостью».
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Лора Луганская