На маркетплейсах заметно выросло количество контрафактной электроники

Фото:istockphoto/Abdullah Durmaz
Уровень подделок техники иностранных производителей на российских маркетплейсах вырос вдвое за год: поддельных смартфонов стало больше на 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%.
В основном подделывают товары Apple и Samsung. Эксперты связывают это с уменьшением контроля брендов, которые покинули Россию. Маркетплейсы сообщают, что доля контрафакта не превышает 0,1%, пишет «Коммерсантъ».
IQ Technology подготовил отчет, где сообщил, что с июля 2022 года по июль 2023 года количество контрафакта покинувших страну брендов выросло почти вдвое. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков — с 22 до 31%, мелкой бытовой техники — с 15 до 34%. Исследование затронуло 15 тысяч товаров на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет и AliExpress.
По словам Александра Логунова, управляющего партнера IQ Technology, подделки имеют похожий на оригинальный дизайн, но отличаются размерами и операционной системой.
Сложнее всего распознать контрафактный ноутбук. От оригинального продукция отличается внутренними компонентами: жестким диском, материнской платой, оперативной памятью и процессорами.
Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.
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IQ Technology подготовил отчет, где сообщил, что с июля 2022 года по июль 2023 года количество контрафакта покинувших страну брендов выросло почти вдвое. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков — с 22 до 31%, мелкой бытовой техники — с 15 до 34%. Исследование затронуло 15 тысяч товаров на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет и AliExpress.
Сложнее всего распознать контрафактный ноутбук. От оригинального продукция отличается внутренними компонентами: жестким диском, материнской платой, оперативной памятью и процессорами.
Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.
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Мария Фирсова