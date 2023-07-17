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На маркетплейсах заметно выросло количество контрафактной электроники

17 июля 2023, 11:14

Фото:istockphoto/Abdullah Durmaz

Уровень подделок техники иностранных производителей на российских маркетплейсах вырос вдвое за год: поддельных смартфонов стало больше на 31%, ноутбуков — 30%, а смарт-часов — 63%.
В основном подделывают товары Apple и Samsung. Эксперты связывают это с уменьшением контроля брендов, которые покинули Россию. Маркетплейсы сообщают, что доля контрафакта не превышает 0,1%, пишет «Коммерсантъ».

IQ Technology подготовил отчет, где сообщил, что с июля 2022 года по июль 2023 года количество контрафакта покинувших страну брендов выросло почти вдвое. Доля поддельных смартфонов выросла с 12 до 31%, ноутбуков — с 22 до 31%, мелкой бытовой техники — с 15 до 34%. Исследование затронуло 15 тысяч товаров на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет и AliExpress.


По словам Александра Логунова, управляющего партнера IQ Technology, подделки имеют похожий на оригинальный дизайн, но отличаются размерами и операционной системой.

Сложнее всего распознать контрафактный ноутбук. От оригинального продукция отличается внутренними компонентами: жестким диском, материнской платой, оперативной памятью и процессорами.

Ранее сообщалось, что российские импортеры столкнулись с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования по схеме параллельного импорта. Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату за соответствующие коды товарной номенклатуры.

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#электроника
#подделки
#маркетплейсы
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В России резко подорожали грузовые перевозки из-за спроса
17 июля 2023, 10:03

Фото:istockphoto/Milos-Muller

В России грузовые перевозки подорожали на 38%, а спрос на данную услугу вырос на 61%.
«Коммерсантъ» пишет, что, по мнению основателя биржи ATI.SU Святослава Вильде, рост спроса вызван ускорением процессов импортозамещения и перестройкой производственных цепочек.

Спрос по международным направлениям увеличился на 30%, а количество заявок на перевозки из Европы снизилось на 60–80%.
 
Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов утверждает, что январь — июнь всегда являлись спокойными с точки зрения роста трат на логистику. А в этом году в первом полугодии зафиксирован рост тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России.

Правительство РФ продлило запрет на перевозки грузов по России компаниями из недружественных стран до 30 декабря 2023 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Минтранса РФ.

Постановление правительства также вводит запрет на перевозки по территории страны транспортными средствами, принадлежащими Польше. Исключения составят только жизненно важные товары, например, лекарственные препараты.

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#грузоперевозки
#рост цен
#груз
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Сухие строительные смеси могут подорожать на 10% к концу 2023 года
14 июля 2023, 19:06

Фото:istockphoto/Heidi Patricola

С января по июнь 2023 года сухие строительные смеси подорожали на 11,5%. К декабрю цены могут вырасти ещё на 10%.
Такие прогнозы делают аналитики агентства INFOline, сообщает «Российская газета».
 
При этом на сухие строительные смеси приходится самая крупная доля в стоимости ремонта (26-31%). С подорожанием этих товаров аналитики связывают увеличение общей стоимости ремонта.
 
Среди заметно подорожавших весной стройматериалов также лакокрасочные материалы (+49,2%), сухие строительные смеси (+21,8%), сантехника (+11,5%). Снижение цен зафиксировано на обои (-18%) и электрические изделия (-2,2%).

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2023 года россияне резко перестали покупать стройматериалы — спрос на них снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Такие данные привели аналитики ценового агрегатора Price.ru, пишет РИА Новости. Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах.

По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).

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#ремонт
#строительные смеси
#цены
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Миру грозит дефицит концентрата апельсинового сока
13 июля 2023, 17:57

Фото: istockphoto/HandmadePictures

Миру грозит дефицит и удорожание концентрата апельсинового сока, который необходим для изготовления напитка. Это связано с низким уровнем урожая в Бразилии.
Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии (VdF) Клауса Хайтлингера.
 
С похожими проблемами столкнулись и другие мировые поставщики. Например, в США ураганы и распространение болезней растений, которые связанны с озеленением цитрусовых, привели к снижению урожайности. Неблагоприятные погодные условия вызвали кризис в соседней Мексике и в Испании.
 
За год стоимость фунта (453 г) замороженного концентрата апельсинового сока выросла почти на треть — с 2,02 до 2,73 доллара. Для сравнения: в начале 2022 года фунт концентрата стоил 1,42 доллара.
 
«Мы находимся в самой сложной ситуации более чем за 50 лет», —прокомментировал ситуацию Хайтлингер.
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#сок
#апельсиновый сок
#концентрат
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Садовод Ганичкина дала рекомендации по сохранению урожая в период заморозков
12 июля 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/Zbynek Pospisil

Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина заявила, что для сохранения урожая в период холодов нужно поливать теплой водой и накрывать нетканым материалом для согревания корневой системы культур.
«Выдалось холодное лето, и многие теплолюбивые культуры с трудом поддаются росту и плодоношению, из-за чего развитие останавливается. В таком случае стоит поливать овощи теплой водой, температура должна быть 25-28°C тепла, что позволит согреть корневую систему», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ганичкина.

Кроме того, по мнению специалиста, можно использовать подкормки для растений, которые помогут их спасти и даже преумножить.

До этого Октябрина Ганичкина перечислила растения, которые можно вырастить на собственном участке или дома и которые смогут поспособствовать поддержанию красоты и здоровья организма. К ним она отнесла розмарин, шалфей и чабрец. При этом, эти растения допускается употреблять в любом виде, своих полезных свойств они не потеряют.

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#огород
#урожай
#рекомендации
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Диетолог Павлюк напомнила об опасности шоколада
11 июля 2023, 14:16

Фото: istockphoto / eternalcreative

Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. О том, почему не стоит в это день злоупотреблять количеством съеденного шоколада, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк.
«Шоколад бывает разный, темный, молочный и белый. Чем меньше в нем добавок, тем лучше. Темный шоколад полезнее для здоровья, чем молочный. Наиболее идеально, чтобы в шоколаде был кокао-порошок, какао- масло и небольшое количество сахара. Чем меньше сахара в продукте, тем лучше для организма. Большое количество сахара в шоколаде, это его основной минус, который может навредить организму», - отметила эксперт.

При этом, по мнению стоматологов, шоколад менее опасен для зубов, чем другие сладости. Масло какао обволакивает зубы тонкой пленкой и препятствует разрушению эмали.
 
«Действительно, у шоколада есть и положительные качества.  Дело в том, что какао-порошок, как и какао-масло в умеренном количество полезны для здоровья. Они могут обогатить рацион, от какао есть польза и для головного мозга, и для сердечно-сосудистой системы, и для углеводного обмена. Однако, не то, что польза, но и вреда от него точно нет. Точной дозировки, сколько можно шоколада употреблять, в науке нет, примерно это 5-10 грамм, но в некоторых исследованиях есть и цифры побольше. Но для городского человека с маленькой активностью безопасное количество — это 5-10 грамм, одна или две дольки из плитки, которые будут употребляться вместе с пищей», - заключила врач-диетолог Наталья Павлюк. 

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#диетолог
#шоколад
#опасность
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Эксперт рынка Магомедов раскрыл, с чем связана цена на лук
11 июля 2023, 13:09

Фото: istockphoto / Olesya Eroshenko

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что цены на репчатый лук снизятся в ближайшее время, после сбора урожая. О том, почему цена на лук падает в летний период, рассказал «Радио 1» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов.
«Сейчас лук в основном импортный, доллар вырос и вместе с ним выросла цена на продукт. Снижение цены обусловлено тем, что внутренний лук начнет расти, будут готовить закладки на зиму и его будет очень много. Это касается всех овощей, и некоторых фруктов. Ближе к августу  пойдет свой виноград, сливы, цены также упадут на томаты, огурцы, картошку, потому что люди будут массово производить эти продукты». – отметил эксперт.
 
Объём урожая репчатого лука в этом году будет равен примерно 1,1 млн тонн, пишет РБК. Ранее сообщалось, что цена лука за кг на российском рынке впервые превысила 70 рублей. В мае этот показатель достигал 73,3 рубля.
 
«Каждый год, когда с конца июля до середины сентября, фермеры собирают свою продукцию и готовят ее на зиму. Также, продукцию перепродают тем, у кого есть большие складские возможности и в этот момент, чтобы не испортить продукт, люди начинают его дёшево продавать. В этот период цены в основном не поднимаются, стоимость может вырасти только у тех продуктов, которые закончатся на скаладх и их придется везти из других стран», - поделился заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов.   

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#лук
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Минсельхоз сообщил, когда снизятся цены на лук
10 июля 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Olha_Afanasieva

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что цены на репчатый лук снизятся в ближайшее время, после сбора урожая.
Объём урожая репчатого лука в этом году будет равен примерно 1,1 млн тонн, пишет РБК.

Также ведутся поиски альтернативных поставщиков, учитывая неурожай в азиатских странах, которые традиционно поставляли репчатый лук в Россию.
 
Ранее сообщалось, что цена лука за кг на российском рынке впервые превысила 70 рублей. В мае этот показатель достигал 73,3 рубля.
 
Рост цен на лук связан с плохим урожаем в Средней и Центральной Азии из-за сильных морозов. Холодной зимой овощи, которые хранились на складах, испортились. Весной Казахстан, Узбекистан и Таджикистан ввели запрет на экспорт лука в Россию.

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#лук
#репчатый лук
#овощи
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Россияне резко перестали покупать стройматериалы
10 июля 2023, 10:03

Фото:istockphoto/ferrerivideo

В январе-июне 2023 года россияне резко перестали покупать стройматериалы — спрос на них снизился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Такие данные привели аналитики ценового агрегатора Price.ru, пишет РИА Новости.
 
Речь идёт о покупке товаров в интернет-магазинах. По данным специалистов, категорию товаров «строительство и ремонт» пользователи стали посещать на 8% реже. Среди стройматериалов спрос заметнее всего упал на цемент (на 23%) и изоляционные материалы (на 18%).

Снижение интереса зафиксировано и на связанные со строительством услуги — россияне стали реже обращаться с запросами «строительство» (минус 8%), «монолитные работы» (минус 18%), реже стали искать мастеров-прорабов (минус 14%) и каменщиков (минус 6%).

Также россияне стали экономить на мебели и ремонте. С начала нынешнего года сократили расходы на обустройство дома, пишет «Лента. Ру».За первую половину 2023 года россияне потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 млрд рублей. Это на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Сократился и средний чек — он составил 2300 рублей и показал снижение на 20%.

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#ремонт
#экономия
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Санкт-Петербург оказался городом с самой быстро растущей ценой аренды жилья
10 июля 2023, 09:12

Фото: фотобанк Московской области

За июнь ставки аренды однокомнатных квартир выросли почти во всех крупных российских городах.
«Известия» пишут, что рынок аренды жилой недвижимости готовится к периоду высокого спроса. Об этом рассказала директор департамента аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
 
Осенью объём предложения на рынке аренды жилой недвижимости снижается до критических значений. Найти достойный вариант квартиры по доступной цене становится почти невозможно.
 
В этом году объем предложения начал сокращаться с начала июля, за счет активного внутреннего туризма. Из-за этого начали расти средние арендные ставки.
 
По итогам июня на первом месте по росту средней арендной ставки однокомнатных квартир стал Санкт-Петербург, где она выросла на 1,6%. На втором месте Самара с ростом 1,2%. Тройку замкнула Казань, здесь месячный рост составил 1%. В лидерах также Челябинск (+0,9%), Ростов-на-Дону (+0,7%), Нижний Новгород (+0,5%).

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#аренда
#квартира
#жильё
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