На российском рынке увеличился спрос на подержанные автомобили

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Ажиотажный спрос в июле пришёлся на автомобили с пробегом.
«КоммерсантЪ» пишет, что в дилерских центрах продажи за июль выросли на 7–10% по сравнению с июнем, а на маркетплейсах заметен рост на 15%.
Эксперты назвали ситуацию нетипичной: покупательская активность зачастую снижается в летний период. Они считают, что скачок спроса связан с ослабленным рублём и ростом утилизационного сбора.
В данный момент цены на автомобили не выросли, но рост неизбежен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.
В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.
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«В целом спрос растет вместе с курсом валют, поскольку люди, которые купили евро/доллары во время низких курсов, стремятся обменять их обратно на рубли, а потом потратить сбережения на товары длительного пользования»,— объяснил изданию директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.
В данный момент цены на автомобили не выросли, но рост неизбежен в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.
В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.
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Мария Фирсова