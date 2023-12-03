На Wildberries вернули платную доставку товаров

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Из-за перегрузки пунктов выдачи заказов перед новогодними праздниками за доставку товаров в некоторые ПВЗ придётся заплатить.
Shot пишет, что за доставку придётся заплатить от 200 до 500 рублей. В 2022 году цены достигали и 650 рублей. А если покупатель оплатил доставку, но товар ему не понравился, и он решил отказаться от него, придётся заплатить ещё и за обратную доставку.
Ранее сообщалось, что покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. На опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей.
До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили.
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Ранее сообщалось, что покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. На опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей.
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Мария Фирсова