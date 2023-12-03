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На Wildberries вернули платную доставку товаров

03 декабря 2023, 14:52
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Из-за перегрузки пунктов выдачи заказов перед новогодними праздниками за доставку товаров в некоторые ПВЗ придётся заплатить.
Shot пишет, что за доставку придётся заплатить от 200 до 500 рублей. В 2022 году цены достигали и 650 рублей. А если покупатель оплатил доставку, но товар ему не понравился, и он решил отказаться от него, придётся заплатить ещё и за обратную доставку.

Ранее сообщалось, что покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. На опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей.


До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили. ​

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#товары
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#продукты
#новости
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ФАС ограничит наценки на куриные яйца до 5%
ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5 %
01 декабря 2023, 23:31

Фото: iStock/ra3rn

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Об этом пишет РБК.
Такую инициативу в организации объяснили значительным ростом цен на продукты питания, вызывающим у потребителей серьёзную обеспокоенность. Согласно данным Росстата, в октябре куриные яйца в среднем по России подорожали на 23,9%. При этом в некоторых регионах стоимость выросла почти на 40%.

Один из собеседников издания выразил мнение, что ограничение не сможет остановить рост цен на яйца, так как причина подорожания находится на стороне производителя. Другой участник рынка считает, что повышение поставщиками закупочных цен связано с повышенным спросом. Он предположил, что в преддверии новогодних праздников спрос может вырасти ещё сильнее.

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#ограничение
#продукты
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#мнение
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#россия
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Автоэксперт Власов назвал подушки безопасности главным атрибутом в машине
01 декабря 2023, 18:34

Фото: istockphoto.com/Vershinin

Автоэксперт Сергей Власов заявил, что в плане безопасности одним из главных атрибутов в автомобиле являются подушки безопасности.
«Многие эксперты считают, что эти подушки ещё больше травмируют, чем спасают. На самом деле это бред. Нынешние модели созданы исходя из большого практического опыта. Срабатывают они корректно. Подушка безопасности смягчит любой удар и сохранит водителю и пассажирам жизнь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Власов.

Кроме подушек безопасности важны ремни, антиблокировочная система и система контроля усталости водителя, подчеркнул специалист. Последняя, по его словам, отслеживает возможность водителя физически управлять машиной и при необходимости подаёт сигнал о прекращении движения.

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#автомобиль
#безопасность
#эксперты
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Аналитик Вяльшина заявила о преимуществе потребкредита перед автокредитом
01 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/Tapanakorn Katvong

Руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина рекомендовала при покупке машины пользоваться потребительским кредитом, а не автокредитом, поскольку при первом у собственника есть больше возможностей самостоятельно распоряжаться автомобилем в период выплаты долга.
«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства. Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы снять обременение на продажу с автомобиля», — пояснила в беседе с RT Вяльшина.

При этом, эксперты считают, что и у одного, и у другого вида кредита есть и плюсы, и минусы. Так, преимуществами автокредита являются высокая вероятность одобрения, перечисление средств напрямую продавцу, а также наличие льгот для определённых групп населения. Недостатками же такого кредитования, кроме отсутствия возможности самостоятельно распоряжаться машиной в период выплаты долга, являются требование первоначального взноса, а также ограничение выбора транспорта банком.

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#автомобиль
#банк
#кредит
#покупка
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Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара
Wildberries опроверг информацию о росте цены за возврат товара выше ста рублей
30 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/Sitthiphong

Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о повышении цены за возврат товара. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В сообщении пресс-службы отмечается, что стоимость возврата товара на общих условиях по-прежнему не превышает 100 рублей. Примечательно, что если обратная доставка продукции компенсируется клиентом, то в этом случае она рассчитывается индивидуально. В этом месяце Wildberries также отменил плату за обратную логистику при возврате более 1200 видов товаров.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей. До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили.

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#цены
#покупки
#доставка
#товары
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Глава Союзмолоко Белов: Рост спроса на молоко может составить до 5%
30 ноября 2023, 20:22

Фото: istockphoto.com/Natalia Lebedeva

Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов сообщил о том, что россияне стали больше пить молоко и употреблять молочную продукцию.
По его словам, к концу года спрос на молочную продукцию может вырасти на 3-5%.

«Спрос на молоко и молочную продукцию начал расти достаточно активно. Ключевым драйвером спроса является рост реально располагаемых доходов населения. Он составил по итогам 9 месяцев порядка 5%. Соответственно, по нашим прогнозам, до конца года спрос на молочную категорию в годовом выражении может вырасти от 3 до 5%, что достаточно много. Последние 10 лет мы таких темпов роста не наблюдали», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Белов.

При этом, эксперт отметил, что рост спроса на молочку не вызвал рост её цены. Однако, вместе с тем, он упомянул риск роста себестоимости такой продукции.

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#молоко
#эксперт
#цены
#рост
#спрос
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Кабмин утвердил правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб
30 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб начнется с 1 апреля 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сообщается, что на первой стадии, который будет введен с 1 апреля, производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. Согласно второму этапу, который начнется с 1 мая, производители должны поставлять продукт с уже нанесенным специальным кодом и отправлять данные в систему мониторинга. 

Икра будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Напомним, данный эксперимент продлится до 31 марта следующего года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года.

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#эксперимент
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#человек
#производители
#рф
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Аналитик Муртазин: Можно заряжать телефон по 5 минут
30 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/VASYL MYKHAILENKO

Аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин заявил, что для сохранения аккумулятора смартфона в хорошем состоянии теперь не обязательно разряжать его до конца и заряжать на 100%.
По его словам, сейчас вполне допускается зарядка телефона по 5 минут.

«Теперь не обязательно разряжать и заряжать до конца. При этом можно подключать к блоку питания ночью и заряжать телефон по пять минут», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Муртазин.

При этом, он предостерёг пользователей от того, чтобы заряжать телефон сразу после улицы, а также пытаться его включить с истощённой батареей на морозе. Специалист рекомендовал по приходе домой дать телефону отогреться 30-40 минут при комнатной температуре.

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#телефон
#техника
#технологии
#смартфон
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На Wildberries рекордно подняли цены за возврат товаров
30 ноября 2023, 18:12

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Покупатели зафиксировали на сайте отечественного маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара.
Telegram-канал Shot сообщает, что на опубликованном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплекты и их цены. На кадре видно, что стоимость возврата составит тысячу рублей. До этого рекордной суммой за отказ от покупки считались 500 рублей, но данный рекорд стремительно побили. 

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.

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#товары
#магазин
#новости
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Испытатель Растегаев раскрыл секрет сохранения прочности зимних шин
Испытатель Растегаев рекомендовал избегать резких ускорений
30 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/djedzura

Шинный эксперт, испытатель Олег Растегаев посоветовал для продления срока службы зимних шин избегать резких маневров и ускорений.
«На долговечность шипованной шины влияет прежде всего не скорость, а наличие или отсутствие продольных и поперечных ускорений. При агрессивном вождении шины изнашиваются значительно интенсивнее, чем при спокойном стиле езды, когда водитель не превышает условную отметку в 100 км/ч», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Растегаев.

Он отметил, что при аккуратной езде зимние шины в хорошем состоянии можно сохранять на протяжении 5-7 лет.

Специалист напомнил, что износ шин возрастает при езде на высокой скорости.

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