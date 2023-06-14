Назван самый лучший материал для входной двери

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«Лучше взять дверь из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм. Она хорошо защитит от взлома. Желательно, чтобы конструкция включала в себя шумопоглощающие панели и один-два слоя минеральной ваты. Обязательно необходим прочный надежный каркас и усиленные петли», – прокомментировал в беседе с NEWS.ru Васильев.
Также Фёдор Васильев заявлял, что лучшими и самыми долговечными материалами для отделки внутри балконов и лоджий являются декоративные камень, штукатурка, плитка, деревянная или пластиковая вагонка, ПВХ панели или древесные плиты.
Ранее сообщалось, что столичные новостройки с видом на реку дороже на 10% недвижимости с похожей планировкой, но без выхода окон на речной пейзаж. Как уточняют «Дни.ру», средняя цена кв. м класса «комфорт» и «бизнес» в новостройках рядом с рекой составляет 480 тыс. рублей.