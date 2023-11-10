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Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза

Директор компании Савицкий назвал стройматериал, дешевеющий в 3 раза зимой
10 ноября 2023, 16:50
Фото: istockphoto/artiemedvedev

Фото: istockphoto/artiemedvedev

Зимой значительно дешевеют газобетонные блоки, из которых возводятся межкомнатные перегородки.
Цены на такие блоки снижаются в 3 раза. Выгодные для покупки стройматериалы перечислил технический директор компании по торговле стройматериалами Юрий Савицкий, сообщает газета «Аргументы и Факты».

Почти незаметно дешевеют сухие смеси, краски, материалы для утепления и шумоизоляции. Цены на обои, ламинат и паркет остаются без изменений. Не влияет сезон на стоимость услуг отделочников.


«Однако то, что материалы для черновой отделки зимой дешевеют, неслучайно. Наружные работы в это время не ведутся, а добиться высокого качества внутренней отделки труднее. При низких температурах на улице помещения нельзя проветривать, в них возникает парниковый эффект, штукатурка стен и стяжка пола долго не сохнут и могут потрескаться, если эти обстоятельства не учитывать», — объясняет Юрий Савицкий.
Материалы можно приобретать заранее, но ремонт разумнее отложить до марта-апреля. Важно позаботиться о правильном хранении материалов: сохранить упаковку и найти сухое помещение, где температура выше нуля градусов Цельсия.

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#стройматериалы
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#квартиры
#ремонт
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Предприниматель Михайлов предупредил об опасности распродаж
09 ноября 2023, 19:53

Фото: istockphoto.com/wikoski

Предприниматель, маркетолог Владимир Михайлов заявил, что опасность покупок в период распродажи заключается в том, что потребитель зачастую не экономит, а наоборот, тратит больше.
Особенно это касается импульсивных покупок, когда человек покупает много по, как ему кажется, сниженной цене. Однако стоимость товара может быть не снижена на самом деле, и таким образом, можно потрать больше.

«Большинство потребителей не способны объективно оценить стоимость товара. Мы рекомендуем потребителям не поддаваться на всеобщий ажиотаж вокруг сезонных скидок, с точки зрения импульсивных покупок. Чтобы выгодно совершить покупку, цены нужно отслеживать не менее, чем за месяц до «чёрной пятницы». Если вы не успели отследить цену товара задолго до распродажи, от покупки лучше отказаться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Михайлов.

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#цены
#покупки
#распродажа
#потребитель
#товары
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Экономист Холод предрёк повышение цен на «новогодние» продукты к концу месяца
09 ноября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/VLG

Экономист, экс-замминистр сельского хозяйства РФ Леонид Холод заявил, что уже к концу этого месяца товары и продукты, которые пользуются спросом у россиян на Новый год, поднимутся в цене.
«Ретейлеры и весь рынок выстроены так, что к новогодним продажам все готовятся преждевременно, устанавливая заранее максимальный ценник, ведь по контракту с сетями, где реализуется основной объём товаров, повысить стоимость после будет невозможно. Поэтому, скорее всего, все подорожания произойдут к концу текущего месяца», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Холод.

Он также отметил, что, если рост цен действительно произойдёт, долгое время он всё равно не продлиться.

А вот политолог Андрей Перла отметил, что государство не может полностью контролировать цены на рынке. В пример он привёл энергосферу и нефтепродукты.

«Государство может это регулировать, но она не может это регулировать приказом, так как не является владельцем всех на свете автозаправок, нефтеперегонных заводов и компаний. Государство может это делать, заключая соглашения с нефтепроизводителями. Но контролировать цены на конкретной автозаправочной станции ему нечем», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.

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#рынок
#продукты
#цены
#государство
#экономика
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Минпромторг предлагает обязать рестораны подавать отечественное вино
09 ноября 2023, 16:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Во время выступления на Российском винодельческом форуме заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов высказал мнение о том, что рестораны следует обязать указывать в меню вино российского производства.
По его словам, правительство прорабатывает открытие в крупных магазинах «российской полки», где будут представлены товары только российского производства. В проект добавят и вино.
 
«Примерно таким же путем надо пойти к тому, чтобы российское вино обязательным образом попадало в меню российских кафе, ресторанов и других организаций общепита», - сообщил заместитель министра Виктор Евтухов.
По мнению Евтухова, российский алкоголь должен быть на первых местах в винных картах. Также он отметил, что представленность отечественного вина в ресторанах больших городов возросла почти в 3 раза.

Ранее сообщалось, что в России чай подорожает на 15–20% в будущем году. Причиной повышения цен явились колебания курса, проблемы с логистикой и растущие издержки производства. На ситуацию оказывает влияние нестабильность курса, на котором завязаны все этапы чайного производства: от оборудования до сырья.

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Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год
#минпромторг
#вино
#россия
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В России чай подорожает на 15–20% в будущем году
09 ноября 2023, 13:46

Фото: istockphoto/WiroKlyngz

Причиной повышения цен стали колебания курса, проблемы с логистикой и растущие издержки производства.
Mash пишет, что более 65% чайного рынка приходится на Индию, Кению и Шри-Ланку. При этом 90% поставок составляет чёрный чай. Цены вырастут из-за давних проблем с логистикой, которые только усугубляются. Сообщается, что контейнерные перевозки ощутимо подорожали. На ситуацию оказывает влияние нестабильность курса, на котором завязаны все этапы чайного производства: от оборудования до сырья.

Ранее сообщалось, что до конца года не ожидается увеличение цен на продовольствие выше показателя инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Ведомство подсчитало, что инфляция должна составить 7,5%. Такой показатель спрогнозировал и Банк России.

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Риелтор Самойлов советует не покупать в этом году вторичное жильё

Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год
#чай
#продукты
#продуктовые наборы
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Инвестор Аверс дала советы по аренде дома на Новый год
09 ноября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/Wirestock

Лучшие варианты домов на Новый год начинают арендовать уже за 2-3 месяца, поэтому ноябрь —время, когда можно искать место для празднования.
Об этом рассказала инвестор, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс, пишут «Известия».
 
«Что нужно учесть? Если это не хорошо известный сервис по бронированию, то обязательно заключайте договор. Учтите тот факт, что если вдруг дом сдадут другому по более дорогой цене (минуя договоренностям), то тогда вернут вам задаток в двойном размере или выплатят штраф», — говорит Ксения Аверс.
По словам специалиста, необходимо проверить, оформлена ли на дом страховка и кто ответственный за несчастные случаи. По словам Аверс, нередки возгорания от гирлянд, каминов, бань. Также эксперт рекомендует изучить штрафные санкции и выяснить, нужен ли клининг после выезда, существуют ли ограничения по количеству людей, а также узнать правила возвращения депозита.
 
«Дом на Новый год лучше заранее съездить посмотреть перед бронированием. Фото ожидания и реальности могут расходиться, что-то может не работать и т.д. Обезопасьте себя от неприятных сюрпризов в праздник», —сказала в заключении Ксения Аверс.
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#дом
#праздник
#жильё
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В России стартовали продажи гаджетов на основе отечественной ОС «Аврора»
07 ноября 2023, 19:26

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

В розничном магазине в Москве стартовали продажи устройств, использующих отечественную операционную систему (ОС) «Аврора». Планшеты и смартфоны сейчас можно приобрести по сниженной цене, которая сохранится для первой партии. Затем цены вырастут.
Помимо самой ОС, в гаджеты загружен базовый набор отечественных программ, в том числе антивирус Dr.Web и офисное ПО для ОС Аврора – «МойОфис Документы», клиент Telegram Tavro, а также платформа Avroid для запуска Android-приложений, сообщает издание CNews. На первую партию установлены специальные промо-цены.

Как отмечают в компании-производителе, устройства на ОС «Аврора» отвечают всем требованиям безопасности. До конца текущего года на «Авроре» будет запущен российский магазин приложений RuStore. Несмотря на то, что эти устройства может приобрести любой желающий, ориентированы они прежде всего на работников госсектора. Ведь нынешним летом несколько государственных ведомств запретили своим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях.

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#telegram
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Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае
Bloomberg: россияне потеряли интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае
07 ноября 2023, 10:53

Фото: iStock/Grand Warszawski

Спрос на недвижимость в Дубае, который возник у россиян после начала специальной операции на Украине, в последнее время резко сократился. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что к причинам можно отнести ослабление рубля к американской валюте, рост стоимости недвижимости в Дубае примерно на тридцать процентов за последние несколько лет и неудовлетворенность жизнью в городе. По мнению одного из собеседников издания, граждане РФ начали чаще продавать купленные в Дубае квартиры или отказываться от ранее заключенных сделок.

По словам основателя брокерской компании Whitewill Олега Торбосова, одной из причин сокращения спроса на недвижимость среди россиян является решение некоторых банков России уменьшить число услуг по переводу валюты, в том числе ограничить ежемесячную отправку средств в ОАЭ.

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#рф
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МТС отменила плату за раздачу интернета со смартфонов
МТС отменила плату за безлимитную раздачу мобильного интернета
07 ноября 2023, 09:49

Фото: istock / ipopba

Телекоммуникационная компания МТС отменила плату за раздачу трафика с мобильных устройств. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оператора.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», – сказано в сообщении МТС.
С какой даты оплачивать раздачу мобильного интернета больше не нужно, МТС не назвал. Оператор объяснил это тем, что на реализацию изменений потребует время.

Ранее также «Мегафон», «Билайн» и «Tele2» отменили плату за раздачу трафика со смартфонов, выполнив соответствующее требование Федеральной антимонопольной службы. Отмечается,, что раньше МТС выступила против безлимитной раздачи сети из-за возможного роста цен на тарифы.

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#тарифы
#оператор
#новости
#интернет
#телефоны
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Рост цен на продукты не превысит показатели инфляции, заявила вице-премьер Абрамченко
Абрамченко: рост цен на продукты в 2023 году не превысит инфляцию
04 ноября 2023, 20:23

Фото: iStock/monticelllo

До конца года не ожидается увеличение цен на продовольствие выше показателя инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Ранее Минэкономразвития дал прогноз на инфляцию по итогам 2023 года. Ведомство подсчитало, что она должна составить 7,5%. Такой показатель спрогнозировал и Банк России.

Абрамченко заявила, что цены в настоящее время стабилизировались и держатся в рамках данного прогноза. 

Также вице-премьер отметила, что ситуация внутри страны всесторонне контролируется, а также сравнивается с тем, что происходит на мировых рынках. По её словам, мировая продовольственная инфляция колеблется между 18% и 20%.

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