Названа причина блокировки электронной почты

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Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов заявил, что причиной блокировки может стать, например, превышение лимита отправлений писем, который имеется в каждом аккаунте.
«Отправка рабочих рассылок с личных почт может нарушать корпоративную политику безопасности в области информации и защиты данных. Многие компании требуют, чтобы все служебные сообщения обрабатывались через корпоративный почтовый сервер для защиты конфиденциальности и архивации данных. Иначе возникает угроза информационной безопасности и конфиденциальности данных, так как появляется третья сторона и возрастают риски, например, взлома данных», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Липов.
В случае блокировки аккаунта электронной почты эксперт рекомендовал обращаться в службу поддержки для выяснения причин и восстановления. В противном случае можно создать новый почтовый ящик.
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