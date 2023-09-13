Названы регионы, где алкоголь покупают больше всего

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Самый малонаселенный Ненецкий регион (Архангельская область) занял первое место по продаже спиртных напитков, на одного жителя с января по июнь 2023 года в среднем приходится 6,2 литра этанола. Второе место в списке занимает Сахалинская область с объемом 5,54 л этанола на душу населения. На третьем разместилась Карелия с объемом 5,51 литров этанола на человека. Следующими регионами стали Коми и Мурманская область (по 5,4 литра)
Новосибирская, Калининградская и Ленинградская область и Москва расположились в середине списка со значениями от 3,37 литров до 2,65. Общий средний показатель употребления алкоголя по России в первом полугодии составил 3,1 литра этанола на душу населения.
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