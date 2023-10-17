Названо лучшее время для покупки алкоголя к Новому году

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Покупать импортную винодельческую продукцию к новогодним праздникам лучше прямо сейчас.
В ближайшем будущем продукция подорожает из-за ослабления рубля и роста таможенных пошлин. При этом алкоголь отечественного производства вряд ли будет дорожать до конца 2023 года. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
Из импортной продукции, по мнению эксперта, в первую очередь подорожают тихие и игристые вина.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить настойки вместо водки. С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (без учёта статистики общепита и реализации пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4%, достигнув 164,3 млн декалитров.
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«Если речь идет об импортной винодельческой продукции, лучше покупать ее уже сейчас. Если об отечественном алкоголе — я не вижу предпосылок к серьезным изменениям цен на легальную продукцию российского производства до конца года», —сообщил Максим Черниговский.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить настойки вместо водки. С начала 2023 года розничные продажи алкоголя (без учёта статистики общепита и реализации пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 4,4%, достигнув 164,3 млн декалитров.
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Мария Фирсова