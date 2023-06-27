Названо нетривиальное средство для защиты от комаров

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«Наиболее эффективным вариантом станут эфирные масла. Они обеспечивают человеку маскировку и запутывают комаров, мешая им ориентироваться в пространстве. Можно выбрать любое эфирное масло, но лучше всего подойдут масла на основе экстракта цитрусовых. И особенно грейпфрута», – отметила в беседе с Газета.ру Грек.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52 Елена Бобрикова заявила, что людям, страдающим поллинозом – заболеванием, характеризуется аллергическим воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи – следует защищать глаза и нос от тополиного пуха. Она отметила, что делать это можно, к примеру, с помощью очков, а также специальных растворов для глаз, носа и горла.