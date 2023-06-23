Названы эффективные способы распознать вредные привычки у подростка

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«Узнать о развитии вредной привычки поможет ваша внимательность: наличие глицериновых следов на одежде, новый сладкий аромат в комнате подростка – явные признаки курения электронных сигарет, так как жидкости от испарителей нередко протекают и оставляют следы и едкий приторный запах», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Васина.
Ранее семейный, провокативный психолог Елена Гусева заявила, что во время летних каникул очень важно дать ребёнку отдохнуть от обучения и занять его интересными активностями. Летом, по словам психолога, лучше не перегружать детей образованием, при желании процесс обучения лучше превратить в игру.