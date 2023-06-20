Названы главные минусы покупки квартиры в рассрочку

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Эксперт Левченко: «Надо уделять особое внимание изучению содержания договора»
Эксперт по недвижимости Милана Левченко рассказала, что при покупке квартиры в рассрочку есть некоторые минусы, среди которых необходимость внести деньги за более короткий промежуток времени, а также невозможность изменить условия договора.
Она пояснила, что если не внести средства как можно скорее, то может увеличиться финансовая нагрузка на покупателя.
А вот одним из важных преимуществ оформления рассрочки на приобретение квартиры в новостройке напрямую у застройщика является уменьшение переплат по сравнению с ипотекой.
При этом, известно, что на столичном рынке новостроек в продаже находится чуть более 500 квартир с террасами в 67 жилых комплексов. Как уточняют «Дни.ру», цена таких лотов стартует от 7,67 млн рублей.
Ранее экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, что в России уменьшилось число людей, у которых есть возможность купить недвижимость. Так, сейчас купить жильё без ипотеки могут 5% россиян, с ипотекой – 10%. При этом количество граждан, которые имеют возможность взять ипотеку, «практически исчерпано».
Она пояснила, что если не внести средства как можно скорее, то может увеличиться финансовая нагрузка на покупателя.
«Отсутствует возможность для изменения условий заключенного с застройщиком договора на приобретение квартиры в рассрочку, нельзя изменить сумму и проценты, поэтому перед принятием итогового решения надо рационально оценить свои финансовые возможности», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Левченко.
А вот одним из важных преимуществ оформления рассрочки на приобретение квартиры в новостройке напрямую у застройщика является уменьшение переплат по сравнению с ипотекой.
При этом, известно, что на столичном рынке новостроек в продаже находится чуть более 500 квартир с террасами в 67 жилых комплексов. Как уточняют «Дни.ру», цена таких лотов стартует от 7,67 млн рублей.
Ранее экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, что в России уменьшилось число людей, у которых есть возможность купить недвижимость. Так, сейчас купить жильё без ипотеки могут 5% россиян, с ипотекой – 10%. При этом количество граждан, которые имеют возможность взять ипотеку, «практически исчерпано».
Мелисса Тимофеева