Названы самые эффективные методы формирования сбережений

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Эксперт Гилязов назвал ключевые способы
Руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов назвал эффективными способами формирования сбережений вклад или накопительный счёт под проценты, поскольку эти инструменты достаточно ликвидны и с их помощью удобно разместить свою финансовую подушку безопасности.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что выбор конкретного инструмента формирования сбережений зависит от конкретных целей.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что держать сбережения в западных валютах сегодня очень опасно, поэтому лучше всего держать их в рублях. Эксперт подчеркнул, что все больше расчетов в области внешней торговли в настоящее время проводятся в рублях.
«Депозит позволяет получать с вложений прибыль, размер которой зависит от срока вклада и прочих условий. Хранение средств на депозите может быть безопаснее, так как государство обеспечивает страхование вкладов. Ключевое преимущество вкладов перед другими инструментами — возможность быстрого вывода средств. Но досрочное снятие в случае депозитов может привести к потере процентов», — пояснил в беседе с RT Гилязов.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что держать сбережения в западных валютах сегодня очень опасно, поэтому лучше всего держать их в рублях. Эксперт подчеркнул, что все больше расчетов в области внешней торговли в настоящее время проводятся в рублях.
Мелисса Тимофеева