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Названы условия, по которым следует приобретать иностранный автомобиль

15 июня 2023, 20:08

Фото: iStock/SeventyFour

Адвокат Ольшанский рассказал, как на каких условиях подписывать договор о покупке
Адвокат, вице-президент движения «Автомобилисты России» Леонид Ольшанский рекомендовал при покупке иностранного автомобиля не соглашаться на стандартный договор при покупке авто, а также на условия, по которым вы должны приехать на ТО в определённое время.

«Если машина по гарантии – пусть ремонтируют и достают запчасти любыми путями. Пусть или организуют ТО, или по гарантии ремонтируют, а иначе их нужно засудить. Если машина производится, или собирается на территории нашей, значит и запчасти, комплектующие есть на этом заводе, стало быть, их можно поставлять», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Ольшанский.


Он добавил, что при покупке иностранного авто рекомендуется покупать основные запчасти к ней.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня введены новые требования к автомобилям, как к выпускаемым в России, так и поставляемым из-за рубежа. Уточнялось, что автомобили, которые были произведены в стране, должны будут соответствовать экологическому стандарту, равному не ниже «Евро-2». Поправки коснутся и упрощённого порядка импорта машин из дружественных государств.
#автомобили
#рекомендации
#покупка
#договор
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Французский депутат Гедж заявил о «репрессивных задержаниях» протестующих
05 июля 2023, 15:19

Фото: istockphoto.com/Ben185

Депутат Национального собрания Франции Жером Гедж заявил, что полицейские используют репрессивные задержания жителей страны, участвующих в демонстрациях против пенсионной реформы.
По его словам, полицейские «наугад» решают, какие обвинения предъявить задержанным, а также раздают заранее заполненные протоколы допросов. Однако, отметил Гедж, в результате 80% задержанных были отпущены на свободу без суда, остальных освобождали после рассмотрения дела в судебной инстанции.

«Хотел бы узнать, кто из подчинённых министра внутренних дел оправдывает применение такой политики превентивных арестов и были ли в кратчайшие сроки приняты какие-либо меры, чтобы не допустить регулярного использования такого рода практик всеми комиссариатами?» — приводит RT текст обращения депутата к главе МВД Франции Жеральду Дарманену.

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#Франция
#общество
#протесты
#полиция
#задержания
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Колокольцев рассказал об изъятии 200 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Подмосковье
05 июля 2023, 14:50

Фото: сайт Кремля

На территории Московской области в начале года задержали участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидировали лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона и четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химреактивов и 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества», – рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
По словам министра, преступники сбывали различные виды наркотиков через интернет-магазины, используя тайники-закладки в Московской, Курской и Орловской областях.
 
Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нём, а также о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Среди фигурантов – курьеры-закладчики нелегального онлайн-магазина и участники других группировок, которые закупали и распространяли незаконно произведённые вещества.
 
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#МВД РФ
#Владимир Колокольцев
#наркотики
#преступление
#преступники
#уголовное дело
#нарколаборатория
#Московская область
#Подмосковье
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Минтранс Подмосковья призывает быть аккуратными за рулём
05 июля 2023, 14:50

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает соблюдать правила дорожного движения при ухудшении погодных условий

На территории Подмосковья передают дожди до конца недели, синоптики прогнозируют ливни с грозой.

Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.

Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.

Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

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#Минтранс
#автомобиль
#водитель
#погодные условия
#ПДД
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Сын Берлускони заявил, что не собирается заниматься политикой
05 июля 2023, 14:50

Фото: сайт Кремля

Директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони заявил, что не собирается быть политиком после кончины своего отца, бывшего премьера и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлусокни, передает итальянская газета «Corriere della Sera».
По информации «Corriere della Sera», 54-летний бизнесмен признался, что «с эмоциональной точки зрения» эта мысль к нему приходила, но для отказа от участия в политике у него есть несколько причин.

Берлускони-младший отмечает, что идти в политику без опыта — это неправильно. Также он не может покинуть пост директора Mediaset, так как «нельзя оставлять дела наполовину». Бизнесмен добавил, что не видит каких-либо чрезвычайных ситуаций в стране, так как правительство и «Вперед, Италия» могут гарантировать его стабильность.

Напомним, экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.

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#Берлускони
#Италия
#политика
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ВС РФ отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
05 июля 2023, 14:44

Фото: iStock/vladj55

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Южная группировка войск отразила девять атак ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки.
Он отметил, что в ходе целенаправленных массированных ударов российских подразделений, был уничтожен склад боеприпасов бригады ВСУ. Южная группировка на донецком направлении не только мужественно отразила атаки, но и уничтожила тяжелую технику противника. 

За сутки ВСУ потеряли около 290 военнослужащих и более 10 единиц различной боевой техники. 

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#Минобороны
#Россия
#атаки
#ВСУ
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Экономист Колташов назвал причины резкого ослабления рубля
05 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/SSV-Photo

В начале дня среды, 5 июля, курс евро на Московской бирже достигал 98,31 рубля, что стало максимальным значением с 29 марта прошлого года.
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов уверен, тенденция ослабления российской валюты была запланирована. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1». 
 
«Рубль в последнее время сдал слишком много позиций по отношению к западным валютам. Это было анонсировано еще на ПМЭФ, когда в качестве «замечательной идеи» предлагалось ослабить рубль до оптимального курса 80-90 рублей за доллар, а евро – до 100 рублей. Суммарное ослабление рубля оценивается примерно в 75%», - отметил Колташов. 

По его словам, это результат серии плановых девальваций. Он уверен, если бы компании-экспортеры были обязаны продавать валютную выручку, то такое ослабление курса национальной валюты не было бы. Поскольку дефицит удалось создать, курс рубля ушел вниз, в результате, мы получили ситуацию поддержания рентабельности различных экспортеров.

«Такое изменение курса оказалось сильно пролоббировано, у него нашлось много сторонников в верхних эшелонах власти. Мы не слышали каких-то заявлений о том, что надо срочно это остановить, что это проблема. Это, конечно, плохо, с точки зрения репутации российской валюты, но это произошло. У нас было много девальвационных волн, все начиналось еще летом прошлого года. Текущие события – это не новая уникальная ситуация, это просто очередной этап продолжающего много месяцев ослабления рубля», - подчеркнул Колташов. 

Он также рассказал, что в итоге образовалось курсовое соотношение, которое демотивирует внутреннего покупателя и обещает инфляцию. Согласно его прогнозам, в какой-то момент это остановится. Более того, Россия близка к той точке, потому что те курсовые уровни, которые назывались на ПМЭФ, достигнуты. 

«Что касается остальных, то им предстоит делать выводы на годы вперед, потому что первый вывод, который напрашивается из всей этой истории ослабления российской валюты, что нужно осторожно работать с рублем. Я думаю, настает время последствий девальвации», - подытожил Колташов. 

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#экономика
#рубль
#доллар
#евро
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В Ярославле ввели режим ЧС из-за столкновения теплохода с пирсом
05 июля 2023, 14:32

Фото: iStock/sergeyryzhov

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о росте числа госпитализированных в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, пишет РИА Новости.
«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи», — написал Молчанов в своем-телеграм-канале

Сообщается, что двенадцать человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семь человек.

Мэр отметил, что инцидент произошел около 11:30 на Тверицкой набережной. На месте происшествия также работают сотрудники транспортной прокуратуры.

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#Ярославль
#ЧС
#теплоход
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В Подмосковье после прохождения муниципального фильтра назовут список кандидатов в губернаторы
05 июля 2023, 14:31

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье скоро станет известен окончательный список претендентов на пост губернатора. Мособлизбирком после проведения проверки зарегистрировала первого кандидата – действующего главу региона Андрея Воробьёва.
Остальные кандидаты проходят муниципальный фильтр – собирают подписи муниципальных депутатов, поддерживающих их выдвижение. Об этом «Радио 1» сообщил» зампред Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
«Сейчас идёт процедура регистрация кандидатов. Политические партии провели свои конференции по выдвижению кандидатов, и теперь все они проходят муниципальный фильтр. Андрей Юрьевич Воробьёв его уже прошёл, избирательная комиссия его зарегистрировала. Ждём, когда остальные кандидаты, выдвинутые партиями, пройдут муниципальный фильтр и тоже подадут документы в Избирательную комиссию Московской области с полным пакетом. Когда они будут зарегистрированы, смогут начать свою избирательную кампанию», – пояснил собеседник «Радио 1»
Ульянов напомнил, что кандидатуру Воробьёва выдвинуло Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидат представил в избирком 94 листа необходимых документов – это поддержка 55 муниципальных советов депутатов городских округов региона.
 
В Мособлизбиркоме сейчас рассматриваются документы, представленные кандидатами от московских областных отделений партий КПРФ Александра Наумова и ЛДПР Кирилла Жигарева, а также региональных отделений партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Никитина и «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.
 
Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.

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#ЕДГ
#Александр Наумов
#Кирилл Жигарев
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней
05 июля 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в том случае, если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие на Украину, СВО завершилось бы в течение нескольких дней.
Он пояснил, что СВО заняла бы всего несколько месяцев, если бы союзники Украины не направляли Киеву средства поражения и технику. Медведев добавил, что проведение специальной военной операции может завершится за несколько дней, если США прекратят поставки вооружения сегодня же. 

Решение о начале проведения СВО было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Ее целью стала демилитаризации и денацификации Украины. 

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#Медведев
#СВО
#Украина
#США
#поставки вооружения
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