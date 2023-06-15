Названы условия, по которым следует приобретать иностранный автомобиль

Фото: iStock/SeventyFour
«Если машина по гарантии – пусть ремонтируют и достают запчасти любыми путями. Пусть или организуют ТО, или по гарантии ремонтируют, а иначе их нужно засудить. Если машина производится, или собирается на территории нашей, значит и запчасти, комплектующие есть на этом заводе, стало быть, их можно поставлять», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Ольшанский.
Ранее сообщалось, что в России с 1 июня введены новые требования к автомобилям, как к выпускаемым в России, так и поставляемым из-за рубежа. Уточнялось, что автомобили, которые были произведены в стране, должны будут соответствовать экологическому стандарту, равному не ниже «Евро-2». Поправки коснутся и упрощённого порядка импорта машин из дружественных государств.