NF Group: На рынок России выйдут 23 новых зарубежных бренда

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23 зарубежных бренда планируют начать работу на российском рынке, сообщила региональный директор по торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. Об этом пишет РИА Новости.
К выходу сейчас готовятся, по словам Хакбердиевой, иранские и китайские бренды, а также представители фирм Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции.
В настоящий момент, по данным аналитиков NF Group, большая часть зарубежных брендов в российских магазинах — из Турции, Белоруссии и Эстонии, а их главным профилем (до 63% общего объёма представленной продукции) являются одежда и обувь.
Сейчас на российском рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов — одежды. Как говорит доцент кафедры мировой экономики РЭО имени Плеханова Татьяна Кузнецова, главными странами-импортёрами обуви, а также продукции лёгкой промышленности в нынешнем году стали Китай, Турция и Индия.
В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина ранее поясняла, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.
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В настоящий момент, по данным аналитиков NF Group, большая часть зарубежных брендов в российских магазинах — из Турции, Белоруссии и Эстонии, а их главным профилем (до 63% общего объёма представленной продукции) являются одежда и обувь.
В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина ранее поясняла, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.
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Артем Путинцев