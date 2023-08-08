Нутрициолог назвала топ-6 самых бюджетных и полезных продуктов

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Полезные продукты не всегда должны быть дорогими, рассказала нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. Она рассказала «Радио 1», как собрать полноценный обед из шести ингредиентов.
ЯйцоЕсли под рукой у вас нет говядины или индейки, то на помощь может прийти обычное яйцо. Это самый полезный вид белка и чемпион по усвоению.
ПетрушкаПетрушка — антисептик и источник суперполезных эфирных масел, отличное мочегонное и кладезь витаминов.
КапустаК основному приёму пищи можно добавить капусту. Подойдёт любая: квашеная или свежая белокочанная, брюссельская, брокколи, цветная. В ней минимум калорий и максимум пользы и витаминов, клетчатки. Также она будет держать в тонусе ваш ЖКТ.
Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение
Гречневая крупаГречка — это абсолютный лидер по концентрации полезных и питательных веществ среди всех круп. Она подходит большинству людей, её можно использовать в качестве гарнира.
МаслоМаксимально полезными свойствами обладает кокосовое и оливковое масло. Кокосовое масло холодного отжима — источник природных липидов, идеально подходит для жарки на высоких температурах. Его также можно добавлять в каши или другие блюда. А вот оливковое масло идеально подойдёт для заправки салатов.
СпецииСамыми полезными специями считаются куркума и корица. Они особенно хороши для тех, кто мечтает о стройности. Они богаты антиоксидантами, которые расправляются со свободными радикалами.
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Екатерина Шмакова