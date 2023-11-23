ОПИ: Число нарушений в сфере мясной продукции за год выросло более чем в два раза

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Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — «Горячая штучка», «Вкусвилл», «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково. Об этом говорится в исследовании, которое провела организация.
Сальмонеллы не раз обнаруживали в российских продуктах. В начале августа Роскачество выявило бактерию в курином фарше. В целом количество нарушений в сфере мясной продукции год к году выросло более чем в два раза, рассказал «Радио 1» председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, основная причина массовых правонарушений – мораторий на проверку бизнеса.
Павлов подчеркнул, что из-за моратория производители недобросовестно относятся к исполнению своих обязанностей, так как не боятся ответственности. Простой потребитель не сможет самостоятельно выявить нарушения, и даже факт отравления не станет причиной для проверки бизнеса.
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«В сфере мясной продукции год к году нарушения увеличились более чем в два раза, и их продолжают выявлять. Количество фальсификации пищевой продукции по сравнению с прошлым годом выросло больше, чем в четыре раза. Но даже обнаружив факты фальсификации, кишечную палочку, сальмонеллу, листерию, производителя не штрафуют как раньше, у него не изымают продукцию, не приостанавливают деятельность, а выносят лишь предупреждение», — отметил собеседник.
«С точки зрения моратория проверки проводятся только в случае серьёзного вреда для здоровья, то есть пищевое отравление может и не послужить поводом для проверки», — добавил эксперт.Собеседник напомнил, что при ухудшении самочувствия после употребления еды, нужно обратиться к врачу и выяснить природу отравления. Если анализы покажут, что отравление связано с употреблением конкретных продуктов, можно писать производителю и обращаться в суд.
«Если будет установлено, что пищевое отравление связано с употреблением конкретных продуктов, можно написать претензию либо производителю, либо продавцу, — они в равной степени отвечают перед потребителем. После того, как ответ на претензию не будет получен или будет отрицательным, можно обращаться в суд по месту жительства», — добавил он.Читайте также:
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