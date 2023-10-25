Опрос: Российские автомобилисты стали экономить на автомойках

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Опрос «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показал, что российские автомобилисты стали экономить в этом году на автомойках (26%), а также на запчастях (25%).
Кроме того, 22% респондентов отметили, что экономили на аксессуарах и тюнинге.
Также люди старались реже пользоваться автосервисами, а некоторые стали чаще ездить на общественном транспорте.
Как передаёт RT, среди причин, по которым автомобилисты начали экономить, рост цен на запчасти, топливо и сами автомобили.
В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет из крупных городов России.
Ранее аналитики Авито Работы выяснили, жители каких городов России привыкли начинать утро продуктивно. В топ вошли Екатеринбург, Пермь и Омск. Всего аналитики опросили больше 10 тысяч человек. 49% респондентов заявили, что с лёгкостью приступают к рабочим задачам с утра. 20% тяжело начинают продуктивный день и треть (32%) делают это с переменным успехом.
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Также люди старались реже пользоваться автосервисами, а некоторые стали чаще ездить на общественном транспорте.
В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет из крупных городов России.
Ранее аналитики Авито Работы выяснили, жители каких городов России привыкли начинать утро продуктивно. В топ вошли Екатеринбург, Пермь и Омск. Всего аналитики опросили больше 10 тысяч человек. 49% респондентов заявили, что с лёгкостью приступают к рабочим задачам с утра. 20% тяжело начинают продуктивный день и треть (32%) делают это с переменным успехом.
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Мелисса Тимофеева