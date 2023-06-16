Озвучен безопасный для здоровья температурный режим кондиционера

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«Если на улице +30°С, лучше настроить кондиционер на +22...+23°С, не меньше. Не стоит сидеть под прямым потоком холодного воздуха, а если кондиционер ещё не установили и только выбирают, лучше отдать предпочтение инверторным моделям. Они дороже, но тише, экологичнее, безопаснее и не допускают скачков температур», — прокомментировал в беседе с RT Банный.
Ранее эксперт по бытовой технике Валерий Метко заявил, что выбирать мастера по установке кондиционера лучше не через различные специализированные онлайн-площадки, а с помощью так называемого сарафанного радио, опираясь на отзывы друзей и знакомых. Он также рассказал, что ориентироваться на качество можно и по цене. Так, хороший мастер с приличными комплектующими вполне может работать в ценовом диапазоне от 7 до 12 тысяч рублей.