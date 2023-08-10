Перечислены необходимые для школьников товары

Фото: istockphoto.com/artisteer
Эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш заявила, что ученикам младших классов для учёбы необходимо приобрести пенал, дневник, ручки, а также простые карандаши, тетради, обложки и другие канцелярские принадлежности.
Для школьников средних классов надо купить, кроме вышеперечисленных позиций, циркуль, транспортир, а также орфографический и толковый словари.
Для того, чтобы сэкономить на покупках, эксперт рекомендовала сравнивать цены канцтоваров, покупать во время распродаж, заранее составлять список необходимого, а также использовать предметы, оставшиеся у ребёнка с прошлого года.
Читайте также:
Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года
Россиянам предложили пить цикорий вместо дорожающего кофе
Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе с сентября
«В старших классах канцтовары сводятся к минимуму: ручки, простые карандаши и текстовыделители, точилка, ластик, тетради, линейка, транспортир и циркуль, замазка, степлер и зажимы для бумаг», — дополнила в беседе с RT Малташ.
Читайте также:
Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года
Россиянам предложили пить цикорий вместо дорожающего кофе
Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе с сентября
Мелисса Тимофеева