Перечислены самые популярные минивэны, которые россияне «берут» у «серых» дилеров

Фото: фотобанк Московской области
Лидерами стали Kia Carnival и Citroen C4 Grand Picasso
Автоэксперт Дмитрий Рогов заявил, что в настоящее время в рамках параллельного импорта среди россиян особой популярность пользуются такие минивэны, как Kia Carnival и Citroen C4 Grand Picasso.
При этом, россиян чаще всего интересуют автомобили в ценовом сегменте 2,5-3 млн руб.
Также у россиян пользуются большим спросом среди больших и надёжных автомобилей пользуются Honda Odyssey и Toyota Sienna.
Эксперт отметил, что все минивэны обычно заказываются в максимальных комплектациях.
Автоэксперт Роман Гуляев заявил, что предложение доктора юридических наук, заслуженного юриста России Ивана Соловьёва сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов является излишним, поскольку главная задача автомобильных номеров состоит в идентификации машины, а государственные символы, такие, как флаг, к этому не относятся.
При этом, россиян чаще всего интересуют автомобили в ценовом сегменте 2,5-3 млн руб.
«К наиболее популярным моделям можно отнести корейскую Kia Carnival и французскую Citroen C4 Grand Picasso. Обе с дизельными двигателями, автоматическими коробками передач и передним приводом», — сказал в беседе с Газета.ру Рогов.
Также у россиян пользуются большим спросом среди больших и надёжных автомобилей пользуются Honda Odyssey и Toyota Sienna.
Эксперт отметил, что все минивэны обычно заказываются в максимальных комплектациях.
Автоэксперт Роман Гуляев заявил, что предложение доктора юридических наук, заслуженного юриста России Ивана Соловьёва сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов является излишним, поскольку главная задача автомобильных номеров состоит в идентификации машины, а государственные символы, такие, как флаг, к этому не относятся.
Мелисса Тимофеева