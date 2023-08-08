Подмосковные физики придумали приложение для определения спелости арбузов

Фото: Istockphoto / coffeekai
Учёные Физтеха разработали мобильное приложение для определения спелости арбузов. Об этом рассказал один из авторов изобретения, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.
Программа доступна для устройств на базе операционной системы Android. Она изучает Wi-Fi-сигнал, пропущенный через овощи и фрукты, информируя пользователя о степени их зрелости.
Как отметил специалист, планируется доработать программу для других операционных систем. Её предложат внедрить в супермаркетах, чтобы покупатели сами определяли качество продуктов.
Читайте также:
В подмосковном Роспотребнадзоре сравнили арбуз с котом в мешке
Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов
В Подмосковье откроют около 500 точек продажи бахчевых
«Преимущество проекта - в способности приложения понять качество плода, не нарушая его целостности. Есть физические и химические критерии спелости. Так, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Именно они влияют на уровень пропущенного через продукт Wi-Fi-сигнала», – пояснил Филонов в интервью «Известиям».
Читайте также:
В подмосковном Роспотребнадзоре сравнили арбуз с котом в мешке
Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов
В Подмосковье откроют около 500 точек продажи бахчевых
Лора Луганская