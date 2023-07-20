Подмосковным ИТ-специалистам с начала года одобрили 2,3 тыс ипотечных кредитов

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО
Более 2,3 тыс заявок сотрудников подмосковных высокотехнологичных компаний на льготную ипотеку одобрено с начала года. Сумма кредитов составила 8,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Всего за льготной ипотекой обратились около 3,2 тыс сотрудников ИТ-компаний Московской области.
Чтобы воспользоваться льготной ипотекой, нужно работать в аккредитованной ИТ-компании, иметь российское гражданство, быть не моложе 22 и не старше 50. Необходимо также иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс рублей - для городов-миллионников и не менее 70 тыс – для остальных муниципалитетов.
Программа действует до конца будущего года, однако льготная ставка сохранится на весь срок кредита.
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«Федеральная программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов действует больше года. За это время кредиты на 12,5 млрд рублей одобрены 4,6 тыс подмосковным специалистам. Эта меры поддержки позволяет купить квартиру в новостройке или построить частный дом. Ставка по ипотеке составит 5% и даже меньше, если банк или застройщик предлагают особые условия», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Программа действует до конца будущего года, однако льготная ставка сохранится на весь срок кредита.
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Лора Луганская