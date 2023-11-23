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Политолог Орлов предложил законодательно увеличить шрифт на продуктах

23 ноября 2023, 13:56
Фото: istockphoto.com/lucigerma

Фото: istockphoto.com/lucigerma

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой увеличить шрифт с ключевой информацией на продуктах питания.

Он пояснил, что многие люди сталкиваются с проблемой мелкого шрифта на упаковках продуктах. Кроме того, по его мнению, сами производители могут использовать такой мелкий шрифт, что даже потребители с хорошим зрением не в состоянии найти необходимую для себя информацию.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности и т. п.), размещаемой на упаковке продовольственной продукции», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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ОПИ: Число нарушений в сфере мясной продукции за год выросло более чем в два раза
ОПИ: Патогенные бактерии в пельменях появились из-за моратория на проверки
23 ноября 2023, 11:49

Фото: IStock/Edafoto

Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — «Горячая штучка», «Вкусвилл», «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково. Об этом говорится в исследовании, которое провела организация.
Сальмонеллы не раз обнаруживали в российских продуктах. В начале августа Роскачество выявило бактерию в курином фарше. В целом количество нарушений в сфере мясной продукции год к году выросло более чем в два раза, рассказал «Радио 1» председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, основная причина массовых правонарушений – мораторий на проверку бизнеса.
«В сфере мясной продукции год к году нарушения увеличились более чем в два раза, и их продолжают выявлять. Количество фальсификации пищевой продукции по сравнению с прошлым годом выросло больше, чем в четыре раза. Но даже обнаружив факты фальсификации, кишечную палочку, сальмонеллу, листерию, производителя не штрафуют как раньше, у него не изымают продукцию, не приостанавливают деятельность, а выносят лишь предупреждение», — отметил собеседник.
Павлов подчеркнул, что из-за моратория производители недобросовестно относятся к исполнению своих обязанностей, так как не боятся ответственности. Простой потребитель не сможет самостоятельно выявить нарушения, и даже факт отравления не станет причиной для проверки бизнеса.
«С точки зрения моратория проверки проводятся только в случае серьёзного вреда для здоровья, то есть пищевое отравление может и не послужить поводом для проверки», — добавил эксперт.
Собеседник напомнил, что при ухудшении самочувствия после употребления еды, нужно обратиться к врачу и выяснить природу отравления. Если анализы покажут, что отравление связано с употреблением конкретных продуктов, можно писать производителю и обращаться в суд.
«Если будет установлено, что пищевое отравление связано с употреблением конкретных продуктов, можно написать претензию либо производителю, либо продавцу, — они в равной степени отвечают перед потребителем. После того, как ответ на претензию не будет получен или будет отрицательным, можно обращаться в суд по месту жительства», — добавил он.
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#отравление
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#нарушения
#продукты
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Специалисты Роскачества обнаружили в пельменях патогенные бактерии
23 ноября 2023, 09:45

Фото: istockphoto/N-sky

Специалисты Роскачества провели исследования 20-ти наиболее популярных в России торговых марок (ТМ) пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В некоторых были соя и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерия и сальмонелла.
Всего в ходе исследования было выявлено 13 ТМ с различными нарушениями микробиологических параметров. Некоторые производители оперативно отреагировали на претензии ведомства и сразу же приступили к устранению недочетов в производстве, хранении и транспортировке продукции, передает ТАСС. В итоге у 23% «проблемных» марок пельменей повторная проверка нарушений не выявила. 

Эксперты также обнаружили у 14 торговых марок ингредиенты, не указанные в маркировке. В пельменях присутствовали соевый белок, мясо птицы, крахмал, клетчатка и пищевые добавки. 

Специалисты отмечают, что появление в продукции сальмонеллы, листерии, кишечной палочки или повышенного содержания микроорганизмов могло произойти как в результате нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и из-за несоблюдения правил хранения и транспортировки пельменей.

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#проверка
#птицы
#мясо
#эксперты
#специалисты
#нарушения
#производители
#роскачество
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NF Group: На рынок России выйдут 23 новых зарубежных бренда
22 ноября 2023, 06:43

Фото: iStock/electravk

23 зарубежных бренда планируют начать работу на российском рынке, сообщила региональный директор по торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. Об этом пишет РИА Новости.
К выходу сейчас готовятся, по словам Хакбердиевой, иранские и китайские бренды, а также представители фирм Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции.

В настоящий момент, по данным аналитиков NF Group, большая часть зарубежных брендов в российских магазинах — из Турции, Белоруссии и Эстонии, а их главным профилем (до 63% общего объёма представленной продукции) являются одежда и обувь.

Сейчас на российском рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов — одежды. Как говорит доцент кафедры мировой экономики РЭО имени Плеханова Татьяна Кузнецова, главными странами-импортёрами обуви, а также продукции лёгкой промышленности в нынешнем году стали Китай, Турция и Индия.

В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина ранее поясняла, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.

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#китай
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Глава Мясной ассоциации Юшин: «Не собираются россияне есть насекомых»
21 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/CreativeNature_nl

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин усомнился в переходе россиян с мяса на насекомых в плане пищи.
«Не собираются россияне есть насекомых, у нас вполне достаточно мяса, и люди у нас едят мясо. Такова наша многовековая культура. Почему люди едят насекомых в тех или иных странах до сих пор? Причин несколько. Одна из них — страны очень бедные, а насекомых можно ловить, так сказать, в каждом углу своей хижины. Так сложилась культура, но в этом ничего необычного нет», — прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Юшин.

Он высказал мнение о том, что любые инновации в области пищепрома должны приветствоваться, но ни в коем случае не должны навязываться, а у человека всегда должно оставаться право выбора в области, касающейся продуктов питания.

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#культура
#инновации
#мясо
#страны
#россияне
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В РСА прогнозируют возвращение 90-х из-за отмены подтверждения ОСАГО
21 ноября 2023, 13:46

Фото: istockphoto/djedzura

У страховщиков вызывает беспокойство возможная отмена обязанности предъявлять полис ОСАГО во время регистрации транспортного средства.
Из-за этого водители могут вернуться в 1990-е годы и столкнуться с «разборками» на дорогах. В Российском союзе автостраховщиков заявили, что обязательно необходима фотофиксация дорожными камерами, пишет РИА Новости.

«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля - один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах», - сказали в РСА.
Страховщики призывают сохранить контроль. При этом его можно изменить.

«Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию. И считаем, что если отмена проверки при регистрации будет сопровождаться запуском камер, то негативных последствий не должно произойти. Происходить это должно одновременно», - добавили в РСА,
Напомним, Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект. Он предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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#автомобили
#автомобилисты
#новости
#страхование
#машины
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Стало известно, почему жильцы домов переплачивают за отопление
Эксперт Вепрецкая сообщила, что открытые окна в подъездах ведут к переплатам
21 ноября 2023, 09:05

Фото: istockphoto/znm

Постоянно открытые окна в подъездах зимой способны привести к двойной переплате за тепло его жильцами.
ОБ этом рассказала директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, пишет РИА Новости.
По её словам, в среднем, чтобы нагреть многоквартирный дом до нормативной температуры в декабре в северных российских регионах, требуется 700 гигакалорий, а в южных — 300.

«Открываются окна, и тепло теряется в объемах, требуемых для нагрева дома. Чтобы полностью дом остыл при температуре -15 градусов, нужен час. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», —рассказала Татьяна Вепрецкая.
Директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олег Рубцов сообщил,  что основные теплопотери здания (около 80%) происходят через наружные стены и окна.

«Площадь окон подъездов может составлять до 20% остекления. Предположим, что до 10% окон в подъездах могут быть открыты. С учетом полностью открытого окна можно оценить общие потери тепла до 3%. Следует учитывать, что оплата этих процентов в основном ложится на собственников. Это может дать увеличение счета за тепло до 10%», — рассказал Олег Рубцов.
В случае, если открытые окна в местах общего пользования ведут к серьезным теплопотерям, управляющие компании обычно убирают с них ручки на отопительный сезон, а иногда устанавливают замки.

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#отопление
#оплата
#жкх
#деньги
#зима
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Автоэксперт Кондрашов перечислил признаки подготовки к угону авто
20 ноября 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Автоэксперт Андрей Кондрашов заявил, что понять, что машина готовится к угону, можно по установленным радиомаякам или заблокированному сигналу охранной системы.
Так, по его словам, нередки случаи, когда злоумышленники блокируют сигнал постановки на охрану машин с бесключевым доступом. Автомобилист же, в свою очередь, думает, что в пульте просто разрядилась батарейка, и когда он идёт ее менять, происходит похищение автомобиля.

«GPS-маяки, в свою очередь, ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место – под сиденье или в нишу для запасного колеса. Но без помощи специального оборудования его обнаружить невозможно», — добавил в беседе с Газета.ру Кондрашов.

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#похищение
#авто
#безопасность
#автомобилисты
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Экономист Ильдаров назвал самый главный фактор выбора постельного белья
Экономист Ильдаров: «Постельный текстиль должен быть из 100%-ного хлопка»
20 ноября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Кандидат экономических наук, президент Ассоциации Текстильщиков России Шамхал Ильдаров заявил, что при выборе белья необходимо ориентировать на его состав.
Так, по его словам, постельный текстиль должен быть хлопковым.

«Постельный текстиль обязательно должен быть сшит из 100-процентного хлопка — это первый и самый важный фактор», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильдаров.

Он также отметил, что не следует покупать бельё с различными рисунками, поскольку зачастую все изображения нанесены на ткань красителями.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что основным и главным трендом следующего 2024 года станет поло. Как передаёт utro.ru слова специалиста, эту вещь будут носить все главные модницы в предстоящем сезоне.

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#рекомендации
#покупки
#стиль
#мода
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Экономист Кричевский назвал единственный продукт, который не подорожает в 2024 году
Экономист Кричевский назвал продукт, который не подорожает в 2024 году
20 ноября 2023, 13:58

Фото: IStock/Bet_Noire

В 2024 году цены на продукты в российских магазинах продолжат расти. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Это обусловлено нехваткой мощностей для хранения урожая, перерасчётом коммунальных услуг и высокими ставками по кредитам.
«Например, картофель подорожает уже весной. У нас закончатся запасы, придётся завозить новые, из-за этого картошка будет импортная. Это происходит из года в год со всем урожаем, потому что средств хранения у нас недостаточно. Это типичная русская черта: мы сначала собираем рекордный урожай, а потом до трети этого урожая теряем», — заметил экономист.
Кричевский подчеркнул, что уже во втором полугодии на ценах отразится перерасчёт коммунальных услуг. Напомним, ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ: в Москве — 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в среднем по России —9,8%.
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Меньше всего в 2024 году подорожает «социальный хлеб», то есть тот, что продаётся без торговой наценки, отметил экономист. 
«Подорожает всё, потому что выросли ставки по кредитам, выросли расходы у производителей, и они говорят об этом открыто, выросли затраты на семена. Всё это перекладывается в цены. За исключением социального хлеба, – это самые ходовые батоны и буханки. Потому что на эти продукты цены жестко не контролируются. Но это не хлеб, это размороженные полуфабрикаты», — заключил собеседник.
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