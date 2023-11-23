Политолог Орлов предложил законодательно увеличить шрифт на продуктах

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой увеличить шрифт с ключевой информацией на продуктах питания.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности и т. п.), размещаемой на упаковке продовольственной продукции», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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