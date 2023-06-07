Половина россиян оказались не готовы к непредвиденным расходам

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В России 47,2% семей не имеет средств для покрытия непредвиденных расходов, например, на лечение или незапланированный ремонт. К таким выводам пришли исследователи во время комплексного наблюдения условий жизни населения, пишет «Ведомости» со ссылкой на Росстат.
Сообщается, что минимальный необходимый доход респонденты оценивают в 67,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, сколько россиянам нужно лет, чтобы накопить на машину. РИА Новости пишет, что россияне с доходом 55 тысяч рублей выбирают Lada Granta, Lada Niva. На машину они копят примерно 4,5 года. Люди с доходом от 100 тысяч рублей выбирают зачастую Lada Vesta или «Москвич 3». На покупку они копят 5 лет.