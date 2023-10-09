Популярные квартиры в московских новостройках подорожали на 1,5 млн рублей

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За последний год взлетели цены на евродвушки.
«Известия» пишут, что средняя стоимость таких квартир поднялась на 13,5% до 12,9 млн руб., прирост оценивается в 1,5 млн рублей. Такие данные сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Две трети предложения (68,4% лотов) в границах старой Москвы в комфорт-классе приходится на три типа квартир: евродвушки (27,9%), студии (20,5%) и евротрёшки (20,1%). За год средняя цена лота квартир комфорт-класса выросла на 11%, достигнув 14,4 млн рублей.
Выросла стоимость евротрешек на 11,4%, достигнув 18,2 млн руб. Евротрешки подорожали на 1,9 млн рублей. Студии выросли в цене на 10,7% (8,6 млн рублей). Это на 834 тысяч рублей больше показателя 2022 года.
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Две трети предложения (68,4% лотов) в границах старой Москвы в комфорт-классе приходится на три типа квартир: евродвушки (27,9%), студии (20,5%) и евротрёшки (20,1%). За год средняя цена лота квартир комфорт-класса выросла на 11%, достигнув 14,4 млн рублей.
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Мария Фирсова