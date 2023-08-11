Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября

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С 1 сентября аптеки при продаже некоторых препаратов будут обязаны предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта.
РИА Новости, ссылаясь на Росздравнадзор, пишет, что данная норма затронет льготные лекарства и те, что продают онлайн.
Также новые правила будут распространятся на таблетки, которые подлежат предметно-количественному учету.
Введение акциза на этанол спровоцирует рост цен на спиртосодержащие препараты, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Министерство финансов РФ.
Также потребителей предупреждают, что из-за введение акциза может остановиться выпуск некоторых лекарственных препаратов из-за нерентабельного производства. Рост цен на лекарства может составить 70%.
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Также новые правила будут распространятся на таблетки, которые подлежат предметно-количественному учету.
«Согласно уточненной норме, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке требуется предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат», — подчеркивают в Росздравнадзоре.Ранее сообщалось, что введение акциза на этанол неминуемо приведёт к росту цен в аптеках.
Введение акциза на этанол спровоцирует рост цен на спиртосодержащие препараты, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Министерство финансов РФ.
Также потребителей предупреждают, что из-за введение акциза может остановиться выпуск некоторых лекарственных препаратов из-за нерентабельного производства. Рост цен на лекарства может составить 70%.
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Мария Фирсова