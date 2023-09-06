Посылки с наложенным платежом теперь можно проверить перед оплатой

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«Согласно новым правилам, клиент может попросить оператора проверить посылку и убедившись, что содержимое соответствует ожиданиям, оплатить заказ. Если получатель по тем или иным причинам откажется от товара, сотрудник отделения оформит возврат», – говорится в сообщении министерства.
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