Посылки с наложенным платежом теперь можно проверить перед оплатой

«Наибольший объем поставок сыров и творога из Подмосковья осуществляют в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. При этом в 2023 году увеличился экспорт в Китай на 157%, в Таджикистан на 66%, в Абхазию на 54%. За 7 месяцев 2023 года экспортировано более 8 тысяч тонн творога и сыра на общую сумму 34,8 миллиона долларов США», — сообщил курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства региона Георгий Филимонов.