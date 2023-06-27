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«Известия»: Правительство России просят усилить контроль за производством и оборотом БАДов

27 июня 2023, 06:29

Фото: Фотобанк Московской области

Это связано с большим количеством нелегальных добавок на рынке
Общественная организация «Деловая Россия» подготовила обращение к российскому правительству с просьбой усилить контроль за производством и оборотом биологически активных добавок (БАДы) на территории РФ. Как пишут «Известия», причиной этого является большое количество нелегальной продукции на рынке.

По сведениям издания, речь об этом, в частности, шла на заседании подкомитета «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли, в котором в том числе участвовали представители Минпромторга, Роспотребнадзора, Минэкономразвития, депутаты Госдумы и представители отрасли.


Среди предлагаемых мер «Деловая Россия», в частности, предлагает кабмину ввести в качестве мер реагирования контрольные и мониторинговые закупки БАДов органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при их производстве, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса. Все это должно, во-первых, идентифицировать нелегальные добавки и предотвратить их распространение на российском рынке, а во-вторых — обеспечить безопасность и соответствие стандартам при производстве.

Кроме того, как сообщил «Известиям» источник в «Деловой России», в документ до его отправки в правительство могут также внести положение о введении заградительных пошлин на биологически активные добавки из недружественных России стран.

Ранее с предложением ввести пошлины в 220% на импорт БАДов из недружественных стран выступил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, такая сумма налога может быть равнозначна полному запрету.
#БАДы
#«Известия»
#«Деловая Россия»
#правительство РФ
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В Санкт-Петербурге задержали насильника, которого разыскивал Интерпол
05 июля 2023, 09:55

iStock/BrianAJackson

Гражданина Хорватии, который находился в международном розыске за изнасилование, задержали в Санкт-Петербурге
РЕН ТВ пишет, что хорвата задержали 4 июля у дома на Вознесенском проспекте. Интерпол разыскивал его за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу.
 
Гражданин Хорватии приехал в Россию в 2020 году искать работу. Он состоит на миграционном учете.

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Задержан мужчина, взявший заложников на западе Москвы
#Санкт-Петербург
#Интерпол
#хорват
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В Крыму зам начальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
05 июля 2023, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Первый заместитель начальника крымского управления ФСИН и начальник СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что в результате преступного сговора руководители ведомств получали денежные средства за покровительство и провоз бандеролей без необходимого досмотра. Преступную деятельность выявила и пресекла ФСБ. 

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#взятка
#СК РФ
#Крым
#УФСИН
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Shot: в Тюменской области уничтожен предполагаемый террорист
05 июля 2023, 09:48

istockphoto/sqback

Мужчина приехал к нефтегазовому распределительному узлу со взрывчаткой
Shot пишет, что во время задержания мужчина открыл стрельбу по оперативникам.
 
ЧП случилось в лесу рядом с деревней Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники пытались задержать мужчину, но он начал отстреливаться из пистолета. Его убили ответным огнём.
 
При себе у мужчины были обнаружены самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с боекомплектом. Предположительно, мужчина планировал устроить взрыв на стратегическом объекте.
 
В данный момент выясняется личность мужчины и устанавливаются его возможные связи с иностранными кураторами.

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#Тюменская область
#террорист
#терроризм
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В Москве массово отменили и задержали рейсы
05 июля 2023, 09:39

iStock/Ralf Geithe

По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах 5 июля отменили и задержали 22 рейса
В 3 столичных аэропортах в среду, 5 июля, отменили и задержали 22 рейса, пишет «Лента. Ру».

Во Внуково перенесены вылеты 4 бортов, 4 авиарейса отменены. В Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — 3.
 
Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных аэропортах неизвестна.

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#самолет
#аэропорт
#Москва
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В аэропорту Екатеринбурга задержан россиянин по обвинению в госизмене
05 июля 2023, 09:35

Фото: iStock/Chalabala

Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене за финансовую поддержку ВСУ, был задержан при попытке пересечения границы в Екатеринбурге.
Россиянин направлял средства для покупки оборудования и техники ВСУ. Об этом сообщает телеграмм-канал 360tv.

По информации портала, мужчина пытался пересечь российскую границу в Екатеринбурге, но был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в госизмене. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде ареста. 

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#госизмена
#задержание
#ФСБ
#Екатеринбург
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Радиационный фон на Украине соответствует нормам
05 июля 2023, 09:26

Фото: iStock/alzay

Гидрометцентр сообщил, что радиационный фон на Украине соответствует нормам.
На официальном сайте гидрометцентра Украины размещена информация о том, что уровень радиации находится в норме и не превышает допустимых показателей. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Накануне, киевские власти неоднократно говорили о возможном взрыве на Запорожской АЭС. ​Российская сторона называет подобные заявления провокацией и не исключает возможности подрыва ЗАЭС Украиной. 

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#Украина
#ЗАЭС
#радиация
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В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко
05 июля 2023, 09:17

iStock/SergeyPankratov

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко умер на 47 году жизни
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко скоропостижно скончался на 47 году жизни, пишет «БелТА».
 
После выпуска из Белорусской государственной политехнической академии Алексей Аврааменко работал в дорожно-строительном управлении и тресте. С 2006 года начал работу в правительстве. С 2013 году занял должность в Министерстве транспорта и коммуникаций. В 2019 году Аврааменко возглавил ведомство.

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#Беларусь
#Аврааменко
#Минтранс
#министр транспорта
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В Подмосковье откроется предприятие по переработке рыбы
05 июля 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Строительство предприятия по переработке рыбы будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство предприятия по переработке рыбы в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Застройщиком проекта выступит ООО «Салимекс»/«Salymex», инвестиции которого составят свыше 500 млн рублей. 

В трехэтажном здании предприятия площадью 4370 тысяч кв. метров разместится основное сырьевое отделение, производство, зона разгрузки-выгрузки товаров, а также зал экспозиции и реализации продукции, административные и хозяйственно-бытовые помещения — гардеробные, душевые, кладовые для хранения одежды, комната приема пищи, комната обогрева и отдыха, кабинет врача, процедурный кабинет и помещение диспетчерской, также оборудуют склад с холодильными и морозильными камерами. Реализация проекта создаст 82 новых рабочих места.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#Подмосковье
#ЦСС
#Ленинский округ
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Израильские военные покинули территорию Дженина
05 июля 2023, 09:10

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Операция израильских военных в Дженине завершилась, подразделения покинули территорию.
Контртеррористическая операция официально завершена. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на представителя армии Израиля.

Накануне о завершении операции заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако добавил, что она может быть возобновлена снова. В настоящее время солдаты вышли из района Дженина и прекратили ведение боевых действий. 

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#Израиль
#военные
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