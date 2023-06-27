«Известия»: Правительство России просят усилить контроль за производством и оборотом БАДов

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По сведениям издания, речь об этом, в частности, шла на заседании подкомитета «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли, в котором в том числе участвовали представители Минпромторга, Роспотребнадзора, Минэкономразвития, депутаты Госдумы и представители отрасли.
Кроме того, как сообщил «Известиям» источник в «Деловой России», в документ до его отправки в правительство могут также внести положение о введении заградительных пошлин на биологически активные добавки из недружественных России стран.
Ранее с предложением ввести пошлины в 220% на импорт БАДов из недружественных стран выступил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, такая сумма налога может быть равнозначна полному запрету.