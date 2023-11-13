Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ

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Российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам, а также предельно допустимые отклонения от этих величин на 2024-2028 годы. Об этом сообщает РИА Новости, имея в распоряжении соответствующий документ.
Данные индексы позволяют осуществлять контроль над тарифными решениями, которые принимают местные региональные власти. Соблюдения этих показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба.
В документе указано, что со второго полугодия 2024 года средний показатель в Москве составит 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%. Подмосковье сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленобласть — на 10,2%, Омская — на 14%, республика Северная Осетия — Алания — на 13,7%, республика Хакасия — на 4%, Чукотский автономный округ — на 4,9%.
В пресс-службе ФАС отметили, что изменения платы является удерживающим фактором роста тарифов.
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