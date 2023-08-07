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Правозащитник Павлов: К осени мясо в России начнёт дешеветь

07 августа 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов спрогнозировал снижение цен на мясо в России уже к осени.

«Курица достигла максимума, но сейчас идёт урожай, и цены на плодоовощную продукцию снижаются. Это балансирует потребительскую корзину. Потом к осени ситуация изменится — мясо подешевеет, овощи начнут дорожать. Корзина очень сбалансирована, там есть сезонный фактор. Поэтому, если она и будет расти быстрее, чем уровень инфляции — то максимум на 1-2%, но не более того», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.

Он также отметил, что рост стоимости мяса может быть связан как с объективными факторами производства, так и с «ценовым сговором» компаний. Однако, по словам эксперта, из-за импортозамещения эта продукция сейчас не так сильно зависит от импорта и колебаний курса.

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#мясо
#цены
#продукция
#рост
#экономика
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Минздрав РФ поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
07 августа 2023, 19:26

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Министерство здравоохранения поддержало предложение Минфина, которое подразумевает увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей.
«Ведомости», со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова, пишут, что увеличение акцизов на табак и рост цен снизят потребление табака, а также вырастут поступления в бюджет.
 
«В связи с этим Минздравом РФ поддержан предложенный Минфином РФ подход, согласно которому предполагается внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», – сообщил Алексей Кузнецов.
21 июля Государственная дума приняла закон, который индексирует тарифы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Ранее сообщалось, что согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год сократились продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов.

Так, продажи сигарет упали на 31%, электронного нагревателя табака и стиков – на 1%, вейпов – на 16%. Цены также изменились. Средние цены на сигареты, стики и вейпы выросли, а вот средняя стоимость электронного нагревателя табака, наоборот, упала за год.

Счетная палата информировала о провале плана по снижению потребления табака и алкоголя в стране

В 2022 году в России не получилось уменьшить продажи сигарет и алкоголя, сообщает РБК. По плану показатель продажи сигарет не должен был превышать 1,25 тысяч штук на душу населения в год, но на деле он оказался равен 1,41 тысяч. План по алкоголю составлял 6,22 литра этанола, но реальный показатель достиг 6,45 литра.

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#сигареты
#табак
#цена
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В России снизилась цена на сельдь
07 августа 2023, 19:05

Фото: iStock/barol16

За первое полугодие 2023 года оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь упали на 21% и 10% по сравнению с уровнем 2022 года.
Об этом в понедельник, 7 августа, рассказали  в пресс-службе Росрыболовства.

В данный момент стоимость сельди тихоокеанской неразделанной равняется 62 рублям за 1 кг, а атлантической — 93 рублям за 1 кг. Стоимость филе минтая не изменилась с 2022 года — 205 рублей за 1 кг.

«Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок», — уверяют в Росрыболовстве.
Ранее сообщалось, что цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак». Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.

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#продукты
#рыба
#цены
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Россиянам рассказали, как выбрать качественный шоколад
Нутрициолог Костомаха рекомендовала обращать внимание на состав продукта
07 августа 2023, 18:13

Фото: istockphoto.com/xamtiw

Нутрициолог Анастасия Костомаха заявила, что при выборе шоколада надо обращать внимание на его состав, в который должны входить «какао тертое» и «масло какао».
«Соевый лецитин в составе не должен вас пугать. Он очень полезен для мозга и улучшения памяти. Но ему нужно знать меру в шоколадной плитке. Если шоколад совсем не тает в руке, то производитель переусердствовал с лецитином. Нормальный процент лецитина можно вычислить, посмотрев на тыльную сторону шоколадки», — добавила в беседе с Pravda.Ru Костомаха.

Также эксперт отметила, что в шоколаде не должно содержаться ароматизаторов и красителей.

Сама плитка шоколада, по словам специалиста, должна быть глянцевая и однородная.

А нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала о пользе лисичек, которые богаты бета-каротином.

«100 г содержат около 900 мкг этого вещества. Также в них есть клетчатка, необходимая для нормальной работы кишечника и регулирующая как уровень сахара в крови, так и уровень холестерина», — сказала в беседе с «Вестями Подмосковья» Козлачкова.

Кроме того, в лисичках содержатся витамины РР, А, В1 (тиамин), В6, аминокислоты, а также медь, калий и цинк, а их калорийность невысока.

При этом, отметила эксперт, не смотря на пользу этих грибов, увлекаться ими не стоит из-за их тяжёлого усвоения, в первую очередь, детям, пациентам с проблемами с ЖКТ.

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#питание
#здоровье
#врач
#шоколад
#грибы
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Россиянам рассказали, как правильно выбрать чай
Диетолог Дюваль рекомендовала обращать внимание на срок годности, упаковку и запах
07 августа 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/NATALYA KANISHCHEVA

Диетолог Анжелика Дюваль заявила, что при выборе чая следует обращать внимание на срок его годности, упаковку и запах.
Так, по словам специалиста, в заварке чая не должно содержаться никакого мусора вроде веточек или примесей.

«После покупки следует высыпать заварку и тщательно осмотреть. Если есть чайный лом, то это некачественная заварка. По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма. Заварка должна пахнуть сухой травой, чаем», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дюваль.

До этого Анжелика Дюваль заявляла, что шашлык не стоит сочетать с хлебом и другими жирными продуктами, а также с молочными коктейлями и сладким алкоголем.

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#чай
#рекомендации
#врач
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На российском рынке увеличился спрос на подержанные автомобили
07 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/everydayplus

Ажиотажный спрос в июле пришёлся на автомобили с пробегом.
«КоммерсантЪ» пишет, что в дилерских центрах продажи за июль выросли на 7–10% по сравнению с июнем, а на маркетплейсах заметен рост на 15%.
 
«В целом спрос растет вместе с курсом валют, поскольку люди, которые купили евро/доллары во время низких курсов, стремятся обменять их обратно на рубли, а потом потратить сбережения на товары длительного пользования»,— объяснил изданию директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов.
Эксперты назвали ситуацию нетипичной: покупательская активность зачастую снижается в летний период. Они считают, что скачок спроса связан с ослабленным рублём и ростом утилизационного сбора.
 
В данный момент цены на автомобили не выросли, но рост неизбежен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.

В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.

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#машины
#покупка
#автомобили
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В России подешевели духи и туалетная вода
07 августа 2023, 10:03

Фото:istockphoto/Born to be blue

Цены на духи и туалетную воду во II квартале нынешнего года снизились на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом сообщают аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».
 
Данная ситуация повлекла за собой увеличение спроса. Розничные продажи духов выросли на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи туалетной воды показали рост на 19%. Повысились и средневзвешенные цены: на парфюмерную воду на 8%, а на одеколоны на 25%.
 
При этом рост цен не оказал влияния на популярность данных товаров: продажи парфюмерной воды выросли на 25%, одеколонов — 5%.

Ранее креативный директор российского парфюмерного бренда Марсель Гуров рассказал, от чего зависит цена духов: от сложности выращивания сырья и методов выделения эфирных масел.

Также на цены влияет и оформление духов: флакон, распылитель, услуги маркетинга и многое другое. На росте цен существенно сказалась логистика поставок импортной готовой продукции и составляющих.

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#косметика
#парфюм
#цены
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У «Магнита» возникли проблемы с поставкой воды в южные регионы
07 августа 2023, 09:20

Фото:istockphoto/yanik88

«Магнит» столкнулся с серьёзными перебоями в поставках воды в магазины южных регионов.
«Известия» пишут, что несколько дней в Сочи вода продаётся лишь в маленьких бутылках по 0,5 л, а все ёмкости большего объёма скупили. Сотрудники компании сообщают, что подобная проблема возникла и в Краснодаре.

«Магнит» на юге страны сейчас работает в условиях повышенного спроса, который вызвали рост внутреннего туризма и жара. Всё это создало определенные сложности в работе.
 
Компания начала увеличивать логистические ресурсы, чтобы оперативно пополнить магазины необходимым ассортиментом.

Ранее в краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.

Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары. Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.

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#магазины
#вода
#регионы
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В России прогнозируется рост цен на индейку
07 августа 2023, 08:55

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

В России могут вырасти цены на мясо индейки.
Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что рост цен на мясо птицы связан с увеличением затрат на оборудование, логистику, упаковку. Также одним из факторов называют высокую конкуренцию за работников.
 
Стоимость инкубационных яиц увеличилась на 19%, транспортные услуги стали дороже на 10%, а упаковочные материалы выросли в цене на 20%.
 
В качестве примера издание приводит одного из крупных производителей мяса «Черкизово». С 4 сентября продукция из индейки, которую выпускает бренд, подорожает примерно на 6,5%.

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#мясо
#цены
#продукты
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В России выросли продажи новых грузовиков
06 августа 2023, 10:45

Фото: iStock/everydayplus

Российский рынок грузовых автомобилей на низкой базе 2022 года показал рост почти в 2 раза в июле нынешнего года.
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
 
В июле в стране удалось реализовать более 13,1 тысяч новых грузовиков. Это на 98% больше, чем в июле 2022 года. Лидером на рынке является грузовик «КамАЗ» с результатом 2,6 тысяч - на 4% больше результата 2022 года.

В топ-5 популярных марок оказались китайские Sitrak (2,55 тыс.), Shacman (2,8 тыс. +102%), FAW (1,6 тыс. – рост продаж в 3,5 раза) и Howo (563 ед.; -16%). Среди моделей наиболее популярными оказались грузовики Sitrak C7H, FAW CA3310, Shacman SX3258, Shacman SX3318 и «КамАЗ-65115».
 
За 7 месяцев нынешнего года в стране реализовали 76,9 тысяч грузовых машин. Данный результат на 71% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего в нынешнем июле в России продали 52,8 тысяч легковых и легких коммерческих машин (+63% в сравнении июлем 2022 года).

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#грузовик
#цены
#продажа
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