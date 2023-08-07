Правозащитник Павлов: К осени мясо в России начнёт дешеветь

Фото: istockphoto.com/Kondor83
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов спрогнозировал снижение цен на мясо в России уже к осени.
«Курица достигла максимума, но сейчас идёт урожай, и цены на плодоовощную продукцию снижаются. Это балансирует потребительскую корзину. Потом к осени ситуация изменится — мясо подешевеет, овощи начнут дорожать. Корзина очень сбалансирована, там есть сезонный фактор. Поэтому, если она и будет расти быстрее, чем уровень инфляции — то максимум на 1-2%, но не более того», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.
Он также отметил, что рост стоимости мяса может быть связан как с объективными факторами производства, так и с «ценовым сговором» компаний. Однако, по словам эксперта, из-за импортозамещения эта продукция сейчас не так сильно зависит от импорта и колебаний курса.
Читайте также:
В России прогнозируется рост цен на индейку
Депутат Лисовский предупредил о подорожании свинины
Цены на курицу в России установили новый рекорд
Мелисса Тимофеева