Предприниматель Бунич: Достичь роста экономики РФ можно за счёт МСП

Фото: istockphoto.com/FlamingoImages
Председатель предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил, что российская экономика может достичь роста в нынешних условиях за счёт малого и среднего бизнеса.
Он напомнил, что за счёт больших корпораций это сделать сложно, поскольку они ограничены в международной работе.
По словам эксперта, бизнес в России может помочь экономике, однако препятствует тот факт, что россияне сейчас предпочитают сберегать деньги и экономить, нежели тратить, выбирая товары подешевле. Это, считает Бунич, не идёт на пользу предпринимательству.
Читайте также:
Предприниматель Михайлов предупредил об опасности распродаж
Подмосковные предприниматели обсудят на бизнес-форуме трансформацию экономики
Экономист Холод предрёк повышение цен на «новогодние» продукты к концу месяца
По словам эксперта, бизнес в России может помочь экономике, однако препятствует тот факт, что россияне сейчас предпочитают сберегать деньги и экономить, нежели тратить, выбирая товары подешевле. Это, считает Бунич, не идёт на пользу предпринимательству.
«Люди не тратят, потому что боятся отсутствия возможности вообще покупать, даже, необходимые товары. Поэтому люди меняют свою модель потребления и покупают товары похуже, подешевле», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бунич.
Читайте также:
Предприниматель Михайлов предупредил об опасности распродаж
Подмосковные предприниматели обсудят на бизнес-форуме трансформацию экономики
Экономист Холод предрёк повышение цен на «новогодние» продукты к концу месяца
Мелисса Тимофеева