Предприниматель Михайлов предупредил об опасности распродаж

До конца года не ожидается увеличение цен на продовольствие выше показателя инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее Минэкономразвития дал прогноз на инфляцию по итогам 2023 года. Ведомство подсчитало, что она должна составить 7,5%. Такой показатель спрогнозировал и Банк России.Абрамченко заявила, что цены в настоящее время стабилизировались и держатся в рамках данного прогноза.Также вице-премьер отметила, что ситуация внутри страны всесторонне контролируется, а также сравнивается с тем, что происходит на мировых рынках. По её словам, мировая продовольственная инфляция колеблется между 18% и 20%.Сотовая связь и гречка:Россиян предупредили оВ России прогнозируют