Предприниматель Михайлов предупредил об опасности распродаж

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Предприниматель, маркетолог Владимир Михайлов заявил, что опасность покупок в период распродажи заключается в том, что потребитель зачастую не экономит, а наоборот, тратит больше.
«Большинство потребителей не способны объективно оценить стоимость товара. Мы рекомендуем потребителям не поддаваться на всеобщий ажиотаж вокруг сезонных скидок, с точки зрения импульсивных покупок. Чтобы выгодно совершить покупку, цены нужно отслеживать не менее, чем за месяц до «чёрной пятницы». Если вы не успели отследить цену товара задолго до распродажи, от покупки лучше отказаться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Михайлов.
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