Представитель онлайн-гипермаркета Исаева дала советы по самостоятельной приёмке квартиры

Фото: istockphoto/BernardaSv
До завершения приёмки квартиры необходимо обратить внимание на состояние стен, системы отопления.
Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета Анна Исаева, пишет «Лента. Ру».
Перед тем, как подписать акт приёма-передачи квартиры необходимо проверить ровность и целостность стен, полов и потолков, систему отопления, сантехнику и электрику, а также досконально осмотреть входную дверь. Если дефекты будут обнаружены, следует указать на них владельцу жилья.
К числу наиболее распространенных изъянов Анна Исаева отнесла заедание дверного замка, сколы на радиаторных решётках, вертикальное расположение термоголовки, изношенные трубы, полотенцесушителей и кранов, а также трещины на стенах, не настроенные выключатели, заедающие звонки.
О замеченных нарушениях необходимо уведомить сотрудника технадзора. У застройщика есть 45 дней на устранение недочётов. Если в ходе проверки не выявили нарушения, то можно зафиксировать показания счетчиков и получить ключи от жилья.
Читайте также:
Стало известно, сколько россиян хотя бы раз в жизни снимали квартиру
Эксперты назвали самые «ипотечные» регионы России
В Котельниках достроили проблемный ЖК «Белые росы» на 800 дольщиков
Перед тем, как подписать акт приёма-передачи квартиры необходимо проверить ровность и целостность стен, полов и потолков, систему отопления, сантехнику и электрику, а также досконально осмотреть входную дверь. Если дефекты будут обнаружены, следует указать на них владельцу жилья.
О замеченных нарушениях необходимо уведомить сотрудника технадзора. У застройщика есть 45 дней на устранение недочётов. Если в ходе проверки не выявили нарушения, то можно зафиксировать показания счетчиков и получить ключи от жилья.
Читайте также:
Стало известно, сколько россиян хотя бы раз в жизни снимали квартиру
Эксперты назвали самые «ипотечные» регионы России
В Котельниках достроили проблемный ЖК «Белые росы» на 800 дольщиков
Мария Фирсова