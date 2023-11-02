Продажи Lada Granta в октябре достигли исторического рекорда

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Продажи российского автомобиля Lada Granta достигли исторического максимума в октябре 2023 года, об этом говорится в сообщении производителя.
Первый автомобиль Lada Granta сошёл с конвейера еще в 2011 году, однако, такой популярностью, как сейчас, Granta ещё никогда не пользовался.
Отмечается, что за последний месяц продажи компании Lada в сегменте легковых автомобилей составили 40 процентов.
Напомним, ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.
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«По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года», - прокомментировал ситуацию производитель авто.
Напомним, ранее президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.
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Евгения Парфентьева