Профессор Чеглов: Гречка может подешеветь до 70 рублей из-за рекордного урожая

В текущем году Московская область занимает 1 место в России по объёмам поставок за рубеж переработанных овощей, фруктов и орехов (готовые продукты, консервы, пасты, консервация и т.д.).

«Подмосковье за семь месяцев поставило на экспорт около 19 тысяч тонн продуктов переработки овощей, фруктов и орехов на сумму более 66 миллионов долларов США», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Подмосковье увеличило экспорт продуктов переработки на 112,9 % в Туркмению, а также во Францию на 69 % и в Белоруссию на 35 %, сообщаетпресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.