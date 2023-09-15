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Профессор Чеглов: Гречка может подешеветь до 70 рублей из-за рекордного урожая

15 сентября 2023, 01:28
Фото: iStock/nataliaspb

Фото: iStock/nataliaspb

В 2023 году гречка на фоне ожиданий рекордного сбора гречихи начала дешеветь. По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслава Чеглова, если прогноз по урожаю окажется верным, цены снизятся еще больше.
Минсельхоз ранее прогнозировал валовый сбор гречихи в этом году выше уровня 2022 года. Такая оценка еще не получила окончательного подтверждения, однако с начала 2023 года отпускные цены на гречку снизились на 12,3%.

«Оптовики делают это по итогам хорошего прошлогоднего урожая, теперь очередь за розницей. Относительно максимумов розничные цены опустились весьма заметно, хотя их разброс впечатляет. На полках есть продукт и по 200, и по 100 рублей за пачку», — цитирует агентство «Прайм» слова собеседника.


Чеглов добавил, что при подтверждении прогноза можно ожидать розничные цены на уровне 70-90 рублей.

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#цены
#минсельхоз
#гречка
#россия
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Россиянам раскрыли, как сделать спальню комфортной и уютной для отдыха
Дизайнер Русяева рекомендовала обустроить спальню в мягких тонах
13 сентября 2023, 18:48

Фото: istockphoto.com/Victoriia Kovalchuk

Дизайнер интерьера Ольга Русяева заявила, что дом должен обустраиваться по вкусу хозяев для того, чтобы им было там по-домашнему тепло.
При этом спальню лучше сделать в нейтральных и мягких тонах, располагающих к отдыху и релаксу. По её словам, здесь могут подойти бежевый, светло-зеленый, голубой, сиреневый цвета.

«Они визуально расширяют пространство, создают ощущение свежести и легкости. Темные насыщенные цвета для спальни лучше не использовать, так как они могут давить и вызывать дискомфорт», — пояснила в беседе с NEWS.ru Русяева.

Она отметила, что при выборе рисунков или узоров для интерьера спальни лучше отдать предпочтение цветочным принтам, тонким полоскам или абстрактным узорам.

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Автоэксперт Овчинникова: «Цены на запчасти в России вырастут»
13 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/yuryRumovsky

Директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова заявила о грядущем росте цен на автозапчасти.
Причиной такому сценарию является, по её словам, валютная переоценка.

«Цены на запчасти в России вырастут. Основная причина подорожания деталей – валютная переоценка. Ослабление рубля к основным валютам повлияло и на стоимость сложной логистики. На рынке запчастей существует временная задержка в ценообразовании, поэтому мы ожидаем, что цены на некоторые позиции еще не отреагировали на курсовой скачок», — пояснила в беседе с Газета.ру Овчинникова.

Специалист спрогнозировала рост цен на автозапчасти к концу года на 10-15% при условии, что изменений с курсом российской валюты не будет.

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#бензин
#цены
#автомобили
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Названы регионы, где алкоголь покупают больше всего
«Ведомости»: НАО, Сахалин и Карелия лидируют по продажам алкоголя
13 сентября 2023, 12:23

Фото: istock / Vicky Gosselin

В первом полугодии 2023 года самыми активными регионами среди покупки алкоголя стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Калерия.
«Ведомости» подсчитали показатели  на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которую ведёт Росстат.

Самый малонаселенный Ненецкий регион (Архангельская область) занял первое место по продаже спиртных напитков, на одного жителя с января по июнь 2023 года в среднем приходится 6,2 литра этанола. Второе место в списке занимает Сахалинская область с объемом 5,54 л этанола на душу населения. На третьем разместилась Карелия с объемом 5,51 литров этанола на человека. Следующими регионами стали Коми и Мурманская область (по 5,4 литра)

Самым «трезвым» традиционно стал Северо-Кавказский федеральный округ –  по данных ЕМИСС значения доходят в Чечне до 0,07 л этанола, в Ингушетии 0,1 л, Дагестане 0,4 л и Кабардино-Балкарии 0,5 л. 

Новосибирская, Калининградская и Ленинградская область и Москва расположились в середине списка со значениями от 3,37 литров до 2,65. Общий средний показатель употребления алкоголя по России в первом полугодии составил 3,1 литра этанола на душу населения.

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#росстат
#покупки
#регион
#коми
#алкоголь
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«Известия»: В российском квасе обнаружили тройное превышение дозы алкоголя
11 сентября 2023, 16:40

Фото: istock / Maksim Tikhonov

Национальный союз защиты прав потребителей обнаружили в квасах алкоголь, превышающий норму в три раза. Общественники с помощью лабораторных исследований обнаружили превышение в 30% проверенных напитков.
Представители организации настаивают на изъятии напитков с повышенным содержанием спита из оборота, сообщение уже направлено в кабинет министров.  Также представители заявили о необходимости выработки механизма, контролирующего напитки на предмет содержания алкоголя, сообщают «Известия».

Генеральный директор производителя «Фонтан», выпускающей квас «Царские припасы», Александр Швидко выразил сомнения в корректности методики исследования. Он указал, что условия выбора образцов неизвестны, соблюдался ли температурный режим при доставке экземпляров в лабораторию.

Живой квас может бродить на полке в магазине, из-за чего и растет доля спита, которая может нанести вред детям или водителям автомобилей. В правительстве ответили, что письмо общественников направили в Роспотребнадзор.

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Подмосковье экспортировало около 19 тысяч тонн переработанных овощей, фруктов и орехов

#роспотребнадзор
#алкоголь
#напитки
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Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по объёмам продаж алкоголя в России
11 сентября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/OlgaKorica

В Росалкогольрегулировании сообщили, что наиболее крупные объёмы продаж алкоголя были зафиксированы в Москве, Московской областью и Санкт-Петербурге.
Специалисты отметили, что это связано, в том числе, и с наибольшим количеством людей в регионе.

«В 2022 году в лицензированной рознице было продано 103,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а в 2023-м — 107,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%. Эти цифры иллюстрируют устойчивый тренд последних лет по «обелению» рынка», — приводит RT сообщение экспертов.

А министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что в РФ удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Так, потребление алкоголя в РФ на душу населения сократилось в прошлом году почти на 5% в сравнении с 2019 годом.

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#алкоголь
#продажа
#статистика
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Экономист Ракша предупредил о возможном росте цен на продукты в ноябре
08 сентября 2023, 14:30

Фото: IStock/sergeyryzhov

Более быстрый, чем ранее, рост цен на основные продукты, товары и услуги за последние четыре недели ощутили 56% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша рассказал «Радио 1», что рост цен россияне могли заметить перед 1 сентября, когда начали закупаться к новому учебному году. В реальности же цены на продукты могут вырасти через несколько месяцев из-за низкого курса рубля.
«Глобального роста цен ждать не нужно, потому что для этого нет причин. Продукты могут подорожать в будущем, но не слишком сильно. Напомню, что на протяжении двух месяцев падал курс рубля, и это должно рано или поздно отразиться на ценах как импортных, так и отечественных товаров. Цикл между закупкой импортных товаров и попаданием их на прилавок может составлять несколько месяцев, поэтому если их закупили в августе по низкому курсу рубля, то они на прилавок по повышенным ценам могут попасть в ноябре», — сказал Денис Ракша.
Экономист призвал не паниковать и не закупаться продуктами перед возможным ростом цен.

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#продукты
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#курс
#цены
#рост
#россияне
#курс рубля
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Россиянам рассказали, что необходимо знать при оформлении турстраховки
Сенатор Круглый рекомендовал внимательно читать договор
07 сентября 2023, 18:43

Фото: istockphoto.com/FTiare

Член Совета Федерации Федерального Собрания Владимир Круглый заявил, что при оформлении медицинской страховки туристу необходимо внимательно читать договор с туроператором.
«Надо очень внимательно читать договор, входит ли туда обострение хронических заболеваний, травмы при занятии спортом. Так, в Минздраве РФ существует спецотдел, который занимается транспортировкой наших граждан из-за границы, если они попали там в госпиталь и находятся в тяжёлом состоянии. Есть специальная служба сопровождения врачей, она практически бесплатная», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Круглый.

Он уточнил, что в страхование жизни туриста входит страховка выезда за рубеж. Также Круглый рекомендовал не отказываться от медицинской страховки.

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#страхование
#туризм
#медицина
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Подмосковье экспортировало около 19 тысяч тонн переработанных овощей, фруктов и орехов
07 сентября 2023, 18:31

Фото: istockphoto / AlexRaths

В текущем году Московская область занимает 1 место в России по объёмам поставок за рубеж переработанных овощей, фруктов и орехов (готовые продукты, консервы, пасты, консервация и т.д.).
Подмосковье увеличило экспорт продуктов переработки на 112,9 % в Туркмению, а также во Францию на 69 % и в Белоруссию на 35 %, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

«Подмосковье за семь месяцев поставило на экспорт около 19 тысяч тонн продуктов переработки овощей, фруктов и орехов на сумму более 66 миллионов долларов США», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.  

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#служба
#минсельхоз
#минсельхозпрод мо
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Создатель «Теремка» Гончаров заявил об удорожании фастфуда
07 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/Pattadis Walarput

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров заявил, что цены в ресторанах быстрого питания растут и будут продолжать это делать и далее.
Причинами такой ситуации Гончаров назвал роста расходов на продукты и зарплат сотрудникам.

«Весной 2022 года цены на рынке быстрого питания выросли на 12-18%. Потом до января их никто не трогал, а с весны 2023 года цены растут на 1-2% в месяц. Компании выбрали тактику регулярного, но плавного повышения цен пропорционально росту своих расходов. И до конца года я не ожидаю здесь резких скачков», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гончаров.

До этого руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что осенью-замой цены на топливо либо никак не изменятся, либо вырастут.

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#продукты
#цены
#рост
#рестораны
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