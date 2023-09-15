Профессор Чеглов: Гречка может подешеветь до 70 рублей из-за рекордного урожая

Фото: iStock/nataliaspb
«Оптовики делают это по итогам хорошего прошлогоднего урожая, теперь очередь за розницей. Относительно максимумов розничные цены опустились весьма заметно, хотя их разброс впечатляет. На полках есть продукт и по 200, и по 100 рублей за пачку», — цитирует агентство «Прайм» слова собеседника.
Читайте также:
Названы регионы, где алкоголь покупают больше всего
Экономист Ракша предупредил о возможном росте цен на продукты в ноябре
Автоэксперт Овчинникова: «Цены на запчасти в России вырастут»