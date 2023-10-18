Профессор Чеглов спрогнозировал падение цен на курятину

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Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что в ближайшие несколько недель цены на куриное мяса могут снизиться на 10-20%.
По его словам, сильнее всего падение стоимости коснётся низкоценового сегмента продукции.
Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявлял, что серьёзного подорожания мясной продукции к Новому году в России не предвидится.
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«В течение полутора-двух недель торговые сети начнут транслировать снижение оптовых цен на курицу на розницу. Прежде всего, оно коснётся тушки бройлера, крыльев, суповых наборов, низкоценового сегмента. Здесь цены могут снизиться на 15–20%, а более «деликатесное» мясо вряд ли подешевеет больше чем на 10%», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чеглов.
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Мелисса Тимофеева