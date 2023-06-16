Психиатр-нарколог Исаев назвал последствия употребления алкоголя в жару

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«Традиционно происходит перераспределение видов напитков с преобладанием слабоалкогольных, в частности, пива», - подметил эксперт.
«Крепкий алкоголь менее популярен, но в жару злоупотребление им также ни к чему хорошему не приводит», - добавил Исаев.
Психиатр-нарколог предупреждает, что при перепаде температурных режимов не стоит злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, не говоря уже о крепких. По его словам, такое «веселье» может привести к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, в особенности, таких как инфаркт и инсульт.
Исаев отметил, что больше всего алкоголя люди пьют на крупных праздниках и долгих выходных. Антилидером в этом плане, по словам эксперта, конечно же, является Новый год, но и летнее время, на такой праздник как День России продажа алкогольных напитков сильно возрастает.
«Без разницы, у человека уязвимое место в сердечно-сосудистой системе или почечной недостаточности – злоупотребление алкоголем и изменение температуры, как в сторону жары, так и в сторону холода, усугубляют ситуацию», - в завершении предостерег Исаев.
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