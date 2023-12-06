Расходы россиян на техобслуживание авто выросли в 2 раза

Фото: IStock/Nataliya Rodina
По итогам 10 месяцев нынешнего года средние расходы российских владельцев автомобилей на техобслуживание выросли в вдвое (на 51%) по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Расходы достигли уровня в 15 780 рублей, а в Москве — 20 313 рублей. К периоду сс января по октябрь прошлого года увеличение составило 12%, пишет Autonews, ссылаясь на статистические данные участников рынка.
Тенденция сохранилась и в ноябре. Эксперты сделали вывод, что с октября по ноябрь нынешнего года россияне потратили на проведение техобслуживания автомобилей около 20 тысяч рублей.
В Москве подобные траты достигают 25 тысяч. Подсчеты проводили на основе агрегированной обезличенной информации ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Выросли и средние чеки покупок автомобильных товаров в спецмагазинах. Они равняются 3588 рублям. В сравнении с аналогичном периодом 2022 года показатель вырос на 18%, а с январем-октябрем 2021 года— на 22%.
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Тенденция сохранилась и в ноябре. Эксперты сделали вывод, что с октября по ноябрь нынешнего года россияне потратили на проведение техобслуживания автомобилей около 20 тысяч рублей.
Выросли и средние чеки покупок автомобильных товаров в спецмагазинах. Они равняются 3588 рублям. В сравнении с аналогичном периодом 2022 года показатель вырос на 18%, а с январем-октябрем 2021 года— на 22%.
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Мария Фирсова